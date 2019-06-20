吳佩慈「迪士尼扮白雪公主」為2歲兒慶生！　照片曝光網問號：孩子他爸呢？

記者韓景樺／綜合報導

女星吳佩慈和百億富商男友紀曉波交往多年，陸續生下2子1女後，便淡出演藝圈，鮮少在螢光幕前露臉。日前最小的兒子Hudson滿2歲，她選在迪士尼樂園辦生日會慶祝，更親自扮成白雪公主，和前來的賓客合影留念，不過全程未見男友現身，也引起網友熱議。

▲吳佩慈的白雪公主裝獲得不少網友讚美。（圖／翻攝自IG／吳佩慈、微博／新浪娛樂）

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吳佩慈和紀曉波交往生子後，選擇淡出演藝圈，以女主人之姿專心為男方打點事業、照顧孩子。而她的付出也並非沒有回報，近年來她累積的身家據傳高達200多億，堪稱姐妹淘間的小富婆。

40歲的吳佩慈雖然已是3個孩子的媽，但身材外貌保養得宜，看起來仍舊像個少女。日前她為2歲小兒子Hudson慶生，穿上白雪公主裝、戴上蝴蝶結髮箍後，也毫無違和感。而生日會現場也可見特地為小壽星準備的小矮人蛋糕，上頭還寫著Hudson和「2 HAPPY BIRTHDAY」，足見她的用心。

▲吳佩慈為2歲兒子在迪士尼辦生日會。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）

只不過曝光的現場照中，始終未見男友紀曉波的身影，讓網友看了一頭霧水，更為吳佩慈心疼抱屈，直呼強顏歡笑的她看來宛如「單親媽媽」、「她這場豪門婚姻獨角戲還要唱多久」、「覺得臉上的笑容是強擠出來的」，更有人直言：「孩子生日咋（怎麼）不見孩子他爸呢？」

▲不少網友留言為吳佩慈心疼抱屈。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）