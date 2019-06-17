秦嵐「片場爆口角」導演揮手走人！　皺眉回嘴全被拍…劇組揭真相

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星秦嵐主演新戲《怪你過份美麗》，近日被捕捉在片場和導演發生爭執的畫面，引發外界好奇。她因演出《延禧攻略》的富察皇后爆紅，溫柔形象深植人心，現在演出時裝劇，並且擔任第一女主角，更加受到觀眾期待。

▲秦嵐片場起口角全被拍！導演當場揮手走人。（圖／翻攝自微博）

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據八卦微博《娛樂給我五》爆料，秦嵐在片場和導演互動，疑似像在吵架，眼看導演手拿劇本上下揮動，她也開口回嘴幾句。接著還有導演在她面前揮手走人，隔壁男子因此被推開，隨後她望著劇本眉頭深鎖，一連串舉動，甚至被謠傳耍大牌，不過她的工作人員回應，當時是戲中的一個橋段，加上反光板、麥克風都在，攝影機也在錄影，否認和導演吵架。

▲秦嵐拍戲現場，導演手持劇本甩動，口中念念有詞。（圖／翻攝自微博）

▲秦嵐皺眉疑似回了幾句。（圖／翻攝自微博）

▲導演揮手走人。（圖／翻攝自微博）

劇組則是曬出導演王之的照片回應，透露電視劇導演是80後出生的年輕導演，媒體捕捉到的導演是演員，照片中導演留著平頭、小蓄鬍，側臉帥氣，前一個作品是校園甜寵劇《我只喜歡你》。秦嵐工作室也轉發回應：「小姐姐拍攝很入戲，大熱天，現場工作人員都辛苦了。」

▲劇組曬出電視劇真正導演王之照片，澄清片場爭執是戲中橋段。（圖／翻攝自微博）

《怪你過份美麗》打從籌拍期間就受到關注，主演陣容也在日前曝光，除了秦嵐擔任第一女主角，再加上高以翔、王子異、王耀慶，皆是不同年齡層的高顏值男神。

▲秦嵐在《怪你過份美麗》扮演經紀人，還有高以翔、王子異、王耀慶。（圖／翻攝自微博）