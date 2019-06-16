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《軍艦島》踩日韓地雷　宋仲基也救不了票房

圖文／鏡週刊

韓片中以抗日做為主題的電影不少，以朝鮮日治時期為背景的《軍艦島》集結影帝黃晸玟及兩大人氣男神蘇志燮、宋仲基，斥資220億韓圜（約新台幣5.85億）拍攝，包括宣傳行銷費用，總製作費高達260億韓圜（約新台幣6.9億），但因劇情涉及「附日朝鮮人」得罪同胞，導致票房後繼無力，原被看好能突破千萬觀影人次，最終觀影人次僅達659萬，囊括海外收益才勉強打平損益點。

 

《軍艦島》描述被強行徵召至軍艦島的朝鮮礦工的悲慘遭遇，但上映後卻飽受扭曲歷史、導演柳昇完為親日派的負面聲浪，且該片在全韓國戲院共約2,500個銀幕數中，交叉放映的銀幕數高達2,000個，幾乎壟斷戲院的排片量，更引來導演閔炳勳公開抨擊，而片中的附日朝鮮人角色，也造成民眾觀感不佳，種種原因加乘下使得票房不如預期。

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導演柳昇完雖解釋：「《軍艦島》點出了過去一直以來，韓國電影所迴避的親日派叛國者問題。」強調在他蒐集資料的過程中，並非只有壞的日本人或是絕對善良的朝鮮人，《軍艦島》旨在講述使朝鮮人分裂的日本帝國主義，依附在日帝支配和統治權力下生存的朝鮮人，以及堅不妥協的朝鮮人的故事，非關國籍而是聚焦於個人的選擇上。

然而在處理日韓敏感議題上，卻因為片中的附日朝鮮者掀起民怨，讓一向在韓國備受歡迎的抗日題材吃了閉門羹，日本網友則痛批《軍艦島》捏造歷史、煽動反日情緒，日本內閣官房長官菅義偉更公開抨擊《軍艦島》：「這部電影是導演基於自己創作的故事而拍攝的，不是一部反映史實的紀錄電影。


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