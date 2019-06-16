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李光洙認《RM》諧星形象「有包袱」　1個原因差點拒演《完美搭檔》

圖文／鏡週刊

《完美搭檔》改編自真人真事，一對各自患有身體障礙及智能障礙的「兄弟」，雖無血緣關係但20年來一直相親相愛、互相扶持，重新定義了所謂的「家庭」。由於電影涉及殘疾人士，身兼導演及編劇的陸相孝寫劇本時亦十分慎重，不僅耗時3年撰寫劇本，更親自拜訪片中的原型人物，並向殘疾人士團體尋求諮詢，極力在細節處還原他們的真實生活。

 

陸相孝受訪時透露翻拍原因：「第一次看到真實人物的契機是在某個節目中，出現了殘疾人士和智能障礙者互相幫助生活的內容。製片人看了那個節目後說：『如果能拍成電影就好了。』 所以我就到光州見了他們，一起喝酒、一起吃飯，聊了很多。」而在電影製作前，陸尚孝甚至還與申河均飾演的原型人物崔某共同生活了一週，讓崔某感動表示：「導演的觀察力真的很厲害，一起生活的時候會做筆記，有時也會打電話來問問題。

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但因為電影以殘疾人士為主角，曾獲得百想藝術大獎、青龍獎最佳編劇的陸相孝也坦言：「這樣的作品很難找到投資者，一些演員也謝絕演出，要吸引戲院也不容易。」不過，雖然有的演員拒絕飾演殘疾人士，但申河均及李光洙讀過劇本後皆被深深打動，李光洙更自爆讀劇本時「看到哭」，但因為擔心自己的綜藝形象會將智能障礙者喜劇化，考慮再三才決定接拍。

而申河均則透露：「收到劇本時，我最喜歡故事看待世界的溫暖視線，尤其是毫無偏見地看待殘障人士，而不是表達克服殘障的努力，傳達出他們跟我們其實毫無兩樣，再加上以真實人物為改編題材的部分也深具魅力。」就連揭發光州仁和聾啞學校性侵事件的金容慕牧師都表示：「電影《熔爐》已經成為具有社會意義的專有名詞，希望這次的殘疾人士電影也能成為改變殘疾人士相關政策的契機。


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