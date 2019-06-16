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馬俊麟公開一日三餐「手寫食譜」！　打破迷思：晚餐才吃澱粉

記者李欣容／台北報導

馬俊麟因在民視《大時代》飾演孫煥然打響知名度，雖然劇中「領便當」，但私下他還是很常透過臉書跟粉絲互動，多了新手爸爸身分，他帶雙胞胎也帶出心得，更加碼分享平時的健身餐，幫助他成功降低體脂肪。

▲▼ 馬俊麟 。（圖／馬俊麟提供／翻攝自臉書）

▲馬俊麟在《大時代》飾演的煥然被粉絲稱為男神。（圖／馬俊麟提供／翻攝自臉書）

沒拍戲的日子，馬俊麟每天都會跟太太一起運動，接送小孩去保母家，講起照顧雙胞胎，馬俊麟說：「最累的就是，兩個有時候會一起哭，一定要兩個以上的大人才有辦法顧，但快樂也是雙倍，看到兩個越來越不一樣，像弟弟就喜歡摸頭、搓腳，哥哥現在會喊叫，喊叫會走音就覺得很好笑。」

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▲▼馬俊麟 親送油飯 。（圖／民視提供）

▲馬俊麟照顧雙胞胎，體力透支 。（圖／民視提供）

通常雙胞胎從保母家接回家裡已經晚上7點，接著幫他們洗澡、餵奶，等餵完奶大人才吃飯，馬俊麟也沒多餘時間緊盯《大時代》播出，「我們大概就9點的時候吃了，看個影集，差不多11點洗澡就要睡覺了，我都是看網路上片段。」

馬俊麟從《幸福來了》到《大時代》，已經養成不碰炸物，戒掉糖類習慣，他也提供一日三餐食譜給粉絲參考，被問到怎麼堅持飲食控制？他笑說：「就不想胖啊，只要不想胖，糖沒有那麼不容易戒掉，現在反而喝一點點就會覺得怪怪。」

▲▼ 馬俊麟 。（圖／馬俊麟提供／翻攝自臉書）

▲馬俊麟提供手寫食譜，實在用心。（圖／民視提供）

馬俊麟耐心解釋，他一天要吃到2400卡，其中要包含150克以上的蛋白質，早餐選擇肉排、蛋、無糖豆漿補充動物性和植物性蛋白質，以不攝取太多澱粉為原則。

中午則多吃纖維，不吃炸類主食，下午再補充2顆蛋，若選擇茶葉蛋，也盡量選不要滷得太透的，晚餐可以攝取些微澱粉，「但是要吃到肉，沒特定一定要吃什麼，我還是會補充一杯高蛋白。」馬俊麟說，一路下來他的體脂、體重都有穩定控制甚至下降。

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馬俊麟, 大時代, 幸福來了, 煥然, 孫煥然

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