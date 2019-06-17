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陸獨子鏡頭前公開出櫃還要生小孩　媽媽落淚堅決反對

圖文／鏡週刊

台灣通過同性婚姻專法後，國際OTT影音串流平台Netflix趁勢將美籍華裔導演吳皓的紀錄片《我們全家人》（All in My Family）上架，他片中公開自己同志身份，母親在鏡頭前落淚直言「無法接受」，赤裸呈現家人對此事的看法，突顯東西方社會價值觀、性別及對家庭的認知差異。

吳皓是家中獨子，在中國傳統社會裡背負傳宗接代的責任，他從小受西方音、藝術影響，對西方世界充滿嚮往，讀書時成績優異的他，在父母期望下自中國科技大學生物系畢業，而他讀生物系的原因是容易拿獎學金出國讀研究生，他「逃到」美國後，又不願一輩子在實驗室裡做科學研究，拿了美國Brandeis University 分子與細胞生物科學碩士，改赴美國密西根大學羅斯商學院讀MBA。

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  1. 透過代理孕母，吳皓體驗初為人父的喜悅。（翻攝自Netflix）
  2. 透過代理孕母，吳皓體驗初為人父的喜悅。（翻攝自Netflix）

吳皓先後在矽谷、中國網路公司擔任管理職，透過接觸電影產業成為紀錄片導演，並選擇對父母及家中長輩坦誠性向。吳皓真實用鏡頭紀錄家人反應 ，母親在鏡頭前強忍眼淚：「沒聽說過這個概念。」直言不明白為何會發生在自己兒子身上，令人看得心疼。

《我們一家人》在豆瓣獲得8分評價。（翻攝自豆瓣網站）

片中，吳皓還拋出另一項問題，當同性夫妻欲生養小孩時所面臨的難題，母親堅決反對，父親也憂心：「以後要怎麼跟孩子解釋他有兩個爸爸？」反而是美國代理孕母及其丈夫、孩子都大力支持，在鏡頭前開心給予祝福。最終吳皓帶著伴侶及兩個成功由代理孕母產下的寶寶，一同回中國大陸探親，家人間的尷尬處境令人莞爾。


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