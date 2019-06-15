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YOSHIKI台北聚餐照引網怒「愛了20年，很遺憾」　風波燒1天發文道歉！

記者陳芊秀／綜合報導

日本傳奇樂團「X JAPAN」團長YOSHIKI日前來台，行前詢問大家有沒有推薦美食，連總統蔡英文都留言邀請，就在眾人好奇是否世紀同框時，他曬出聚餐照，對象則是香港影星成龍。沒想到他的曬照舉動引發部分網友怒評，為此發文公開道歉。

▲▼YOSHIKI來台曬聚餐照，意外引發爭議。（圖／翻攝自臉書／YOSHIKI）

▲YOSHIKI近日來台，曬照意外掀起風波。（圖／翻攝自臉書／YOSHIKI）

YOSHIKI近日造訪台北，並曬出和成龍的合照，以英文發表「與成龍共享美好晚餐。」由於香港正發起「反送中」抗爭行動，引發百萬人上街頭，而他此刻和成龍在台灣聚餐，留言串湧入「很抱歉我不愛這張照片，但我還是愛你」、「喜歡X JAPAN20年了，但是看到這照片我感到很遺憾」、「YOSHIKI先生，這個時間點不太好」、「不關心香港。」

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▲▼YOSHIKI來台曬聚餐照，意外引發爭議。（圖／翻攝自臉書／YOSHIKI）

▲YOSHIKI來台曬聚餐照，意外引發爭議，20年鐵粉留言「很遺憾。」（圖／翻攝自臉書／YOSHIKI）

社群網站湧入上千則留言，風波燒到日本，引起各國粉絲關注，YOSHIKI再次發文：「我親愛的粉絲們，如果我的任何一個帖子讓你覺得……是我沒有考慮各種情況，在此深深地道歉。我真的很關心我的所有粉絲和朋友，愛你們。」

▲▼YOSHIKI來台曬聚餐照，意外引發爭議。（圖／翻攝自臉書／YOSHIKI）

▲YOSHIKI發文道歉：「沒有考慮任何情況，我深深地道歉。」（圖／翻攝自IG／YOSHIKI）

YOSHIKI於15日抵達上海，晚間出席上海電影節開幕式。他此行除了現身紅毯，還將會大陸動畫片《動物特工局》創作電影主題曲。

▲▼YOSHIKI來台曬聚餐照，意外引發爭議。（圖／翻攝自臉書／YOSHIKI）

▲YOSHIKI出席上海電影節。（圖／翻攝自IG／YOSHIKI）

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