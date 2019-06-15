狂！林青霞坐台下　羅大佑開唱「政界電影音樂圈」A咖都來了

記者盧薇淩／台北報導

64歲羅大佑三度攻蛋，15日舉辦「當年離家的年輕人2.0—青春無悔追夢版」台北豪華旗艦升級場，共計吸引一萬樂迷朝聖，票房進帳約3390萬元。他是樂壇經典，創造許多好歌，今晚有許多政商名流到場支持，其中更包含林青霞、陶喆及媽媽、蕭煌奇及方芳芳等人，出道37年的他，累積好人緣。

▲羅大佑演唱會，林青霞（前排右二）坐台下。（圖／記者張一中攝）

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說起羅大佑與林青霞的淵源，他先前受訪時首度坦承曾愛慕過「女神」林青霞，表示林青霞當時是許多少男的女神，兩人也合作過歌曲《風兒輕輕吹》，讓林青霞難得開金嗓，問起是否曾經愛慕過？他笑說這種要藏在心中，通常講開就沒機會了，甚至連朋友都當不成，但也搞不好會在一起，「要壓抑住」。

▲林青霞、夏台鳳（前排）台下欣賞。（圖／記者張一中攝）

台北場曲目編排更具完整性與時代意義，演出時間較不受限，羅大佑大說：「很多歌在台北場的歌迷比較會有共鳴，像是回到主場一樣，在曲目安排上相對不設限，在時間編排上也最為完整。台北場專屬歌單《亞細亞的孤兒》、新歌《免費》等都讓歌迷值回票價。」





▲蕭煌奇看羅大佑演唱會 。（圖／記者張一中攝）

演唱會開場，羅大佑站上五層樓高台，從象徵未來之門震撼開啟，由經典歌曲《鹿港小鎮》揭開序幕， 接下來的《追夢人》、《暗戀》、《你的樣子》、《之乎者也》配合演唱會的聲光效果。演唱會上各界重量級嘉賓都到場，政界陳文茜、趙少康，還有電影界林青霞、徐楓、施南生、甄珍、夏台鳳，音樂界陶喆和媽媽、蕭煌奇、顏志琳、方芳芳、萬芳、周慧等人，出道37年的羅大佑魅力驚人。

▲羅大佑演唱會，趙少康、金智娟、顏志琳、萬芳、周蕙到場。（圖／記者張一中攝）