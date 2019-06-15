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《玩具總動員4》內部文件曝光！「胡迪ＯＯＯ不能說」惹火他

記者洪文／綜合報導

《玩具總動員4》（Toy Story 4）即將上映，4度為「胡迪」配音的湯姆漢克斯（Tom Hanks）隨著電影全球巡迴宣傳，貴為大明星的他卻有不少規定必須遵守。他近日大膽公開一份迪士尼的宣傳禁令訴苦，隨後笑說：「你知道有多少高層現在想要打我屁股，因為我把這個帶出來嗎？」

▲▼「胡迪」湯姆漢克斯宣傳《玩具總動員4》 。（圖／翻攝自YouTube／Jimmy Kimmel Live）

▲「胡迪」湯姆漢克斯宣傳《玩具總動員4》 。（圖／翻攝自YouTube／Jimmy Kimmel Live）

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湯姆漢克斯在《吉米夜現場》（Jimmy Kimmel Live）節目聊到一半，從外套口袋裡面掏出2張A4的印有《玩具總動員4》LOGO的文件，「我有這些談論要點指南，迪士尼會在媒體訪問之前給你一份，這就像是可蘭經、聖經一樣。」他還打開文件展示出來，可見到文件皺皺的，「看看我讀了多少次，我不小心就把番茄汁弄倒在上面。」

對於迪士尼《玩具總動員4》宣傳禁令的內容，湯姆漢克斯舉了2種不能對外公開的類型，包括「不准討論胡迪的ＯＯＯＯ」、「不准分享ＯＯＯ」，因為可能涉及爆雷，所以禁止說出來。

湯姆漢克斯隨後又說：「他們也會給你一些還沒問過的簡單問答！」例如他跟巴斯光年配音演員提姆艾倫（Tim Allen）在一起的時候，他可以問：「你可以說一下巴斯光年要怎麼學習聆聽他人的聲音？」同樣的，胡迪跟牧羊女也有問答規範。

對於牧羊女在《玩具總動員4》的轉變，湯姆漢克斯也公開迪士尼給的「標準答案」，「她應該從一開始就被塑造成為一個強大的角色，也許最近的經歷只是讓她變得更加強大。」他故意唸很大聲：「但是，她從來都不是個弱者！」笑翻全場。

雖然公開私密文件很有趣，但是湯姆漢克斯也意識到他公開內部文件可能有麻煩，「你知道現在很多迪士尼高層想要打我的屁股，因為我把這份文件公開嗎？他們有整個部門，叫作迪士尼整合行銷部門。」他隨後問起主持人吉米金莫是否拿過類似的文件，對方笑說：「我看到這個笑到肚子痛，然後就再也沒看過它了。」

《玩具總動員4》將於6月20日在台上映。

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關鍵字

胡迪, 湯姆漢克斯, 玩具總動員, 皮克斯, 迪士尼, 玩具總動員4

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