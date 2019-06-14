梁家輝勾愛妻遊台中　「突襲逢甲夜市」有濃厚淵源

記者洪文／台北報導

香港巨星梁家輝來台宣傳《追龍II：賊王》，特別前往台中，除了在台中文心秀泰影城和影迷們相見歡，更秘密突襲逢甲夜市，引發轟動，被影迷團團包圍，在逢甲夜市寸步難行，他透露很久沒有到逢甲夜市，有種回到年輕時代的感受。

▲梁家輝突襲逢甲夜市。（圖／華映提供，以下同）



影帝梁家輝暌違三年再度來到台灣進行新片宣傳，便展現強大誠意，特別進行台灣高鐵體驗，前往台中的文心秀泰影城與影迷近距離的接觸，最特別的是，原本台灣連日大雨，但當天下午台中便開始放晴，梁家輝抵達時還從高鐵站看到台中夕陽景色，讓他直呼非常幸運。

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在台中文心秀泰影城的活動現場擠滿200多位粉絲，讓影迷會現場水洩不通，高分貝尖叫不斷，讓他充分感受到台中人的熱情。影帝也很寵粉絲，現場開心放送愛心手勢，還脫開外套小秀身材，讓現場氣氛HIGH到爆！還有可愛男粉絲帶著媽媽同行追星，讓梁家輝非常感動，特別和他們拍了合照。





其實，這次梁家輝前往台中，還進行了一項隱藏任務，便是以大哥龍志強的身份突襲逢甲夜市，他透露其實對逢甲夜市很有情感，「因為我太太的弟弟當年便是在逢甲大學唸書的，當時有來台中看過他，這次看到有這個行程，覺得很特別，也和太太再來逢甲夜市走走。」





向來敬業的影帝，還特別換上一件很酷且充滿大哥STYLE的上衣前往夜市，計畫上演一齣「世紀悍匪龍志強突襲逢甲夜市」的戲碼，但他才一下車，便被眼尖的群眾認出，現場歡呼聲不斷，「影帝！影帝」叫不停，每一家店家都熱情招呼他，讓他兇狠大哥的戲碼不得不破功，立刻親切和群眾打招呼及揮手，還不時提醒跟拍粉絲小心腳步。





當梁家輝晃到夜市必備的射汽球區，讓他立刻又悍匪上身，長槍短槍都開得嚇嚇叫，現場加油聲不斷，他便在金豬年射到一支豬玩偶！他逛累了，便在夜市中的知名老店坐下來品嘗黑輪，還將碗裡的玉米和身邊粉絲分享，還和坐在對桌的小妹妹聊天，讓小妹妹的媽媽一邊拍照，一邊開心的直說：「家裡的把拔會樂死吧！她爸爸很喜歡梁家輝。」

其實，梁家輝心中一直很想到台灣夜市體驗夾娃娃機，果然在夜市發現一台非常配合「大哥」身分的夾娃娃機，裡面竟然全是斷手模型，驚悚又有趣，他看見也驚訝的「哇」出了聲，更立刻開心試玩，成功夾得斷手一支！





最後梁家輝在路邊看見一家名為「老大」的薯條店，玩心大發，影帝靠近讓店員都嚇了一跳，而梁家輝則是一秒大哥上身，開始坐在店裡，上演大哥的退休生活戲碼，說自己只是來現場巡視業務，逗得跟拍粉絲笑哈哈，還親自為剛出爐的薯條成品加上美味醬汁，演出百分百到位！除了突襲逢甲夜市，梁家輝另外還體驗了目前最紅的手機遊戲，讓自己一秒化身為女子和童顏影像，錄下有趣的ID，還自己變「娃娃聲」配合演出，不但演技一流，更完全沒有包袱，可說是最親切的超級影帝！



《追龍II：賊王》已於6月12日上映。