劉以豪測謊被電「轉身離場」：我不玩了！　郭雪芙笑癱：有沒有這麼怕

記者李欣容／台北報導

劉以豪、郭雪芙今（14日）上《明星鍵盤手》宣傳新戲《我們不能是朋友》，經典測謊機單元，讓劉以豪心生畏懼，被郭雪芙調皮一嚇，他直接走到棚外大喊：「我不要玩了！」反觀郭雪芙則一臉淡定，狂笑劉以豪。

▲劉以豪怕被電，郭雪芙在一旁狂笑。（圖／翻攝自《明星鍵盤手》）

劉以豪被郭雪芙問犀利問答，問新認識一個女生會先注意她哪裡，劉以豪說，「當然先看臉。」郭雪芙一臉不相信，但最後測謊過關。

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▲劉以豪被郭雪芙嚇。（圖／翻攝自《明星鍵盤手》）

主持人關韶文接著問：「是真心想來上節目的嗎？」劉以豪誠懇地說：「我每個宣傳都是發自內心，但當我看到發電機，我真的不想來。」超直白回應笑翻所有人，遊戲結束後，他兩隻手掌心都已經冒汗。

▲郭雪芙還沒看過劉以豪主演的電影。（圖／翻攝自《明星鍵盤手》）

除了測謊機外，郭雪芙和劉以豪接受「晶晶體」互念設定好的劇本考驗，郭雪芙拿到電影《比悲傷更悲傷》的故事台詞，生澀感全寫在臉上。

▲郭雪芙玩眨眼遊戲。（圖／翻攝自《明星鍵盤手》）

劉以豪抓到機會就虧：「反正妳也還沒看電影，好好背一下。」郭雪芙趕緊說：「我本來想問他要不要一起看，二刷什麼的，他也不回我。」劉以豪冷嗆，「妳一刷都沒，誰要跟妳二刷！」最後郭雪芙接受眨眼遊戲挑戰，但怎麼玩都無法過關，失敗收場。