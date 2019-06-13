42歲陳建州「驚人身材」讓網友跪了！　上衣一脫…肌肉線條爆出

記者李湘文／綜合報導

藝人陳建州（黑人）是籃球員出身，雖然早已退役，但一直保有運動習慣，以維持健壯的身材。他最近在Instagram曬出打赤膊的照片，曬出一身結實肌肉，自我打氣「42歲照樣要拚一下」，好身材讓粉絲都大呼敬佩！

▲42歲的陳建州依然保持健身習慣。（圖／翻攝自臉書／黑人 陳建州）

陳建州自我打氣：「退役後反而更要練…因為怕回到125公斤！42歲照樣要拼一下、不能被老擊敗！」他PO出照片，在自家陽台運動健身，脫掉上身衣服，露出結實的胸腹和手臂肌肉，手裡還拿著啞鈴，使得臂膀浮出明顯青筋。

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▲陳建州曬出健身照，肌肉線條越來越鮮明。（圖／翻攝自臉書／黑人 陳建州）

看到陳建州的身材，不少網友都驚訝「我以為黑哥35」、「一直以為你還沒過36」、「好激勵人心」、「太強了」。但因為照片濾鏡讓膚色變黑，也有許多人調侃「點點滿黑的」、「黑人真的黑」，意外爆笑歪樓。

▲陳建州堅持健身習慣。（圖／翻攝自臉書／黑人 陳建州）

事實上，陳建州青少年時期非常胖，最多曾達到125公斤，因此飽受別人冷嘲熱諷。但他後來努力運動，去年更為了穿下老婆范瑋琪送的衣服，進一步發憤健身，持續不斷地努力至今，成果開始漸漸展現，也被網友大讚勵志。