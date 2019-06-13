柯淑勤「我們不能生病」　拍戲每天熬洋蔥湯：逼賀一航要喝完

記者林彥君／台北報導

賀一航本月3日因大腸癌三期病逝，享壽64歲。柯淑勤和賀一航因《酸甜之味》合作相識，當時柯淑勤會趁拍戲空檔，做料理犒賞劇組，還會熬洋蔥大蒜湯給賀一航喝，「我們不能生病，我那時候每天逼著他喝，他一碗、我一碗，收工後我們再各喝一碗，互相照顧。」

▲柯淑勤到賀一航的靈堂幫忙。（圖／記者林彥君攝）

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柯淑勤說，當時知道賀一航罹癌選擇不化療，覺得他非常勇敢，「我尊重他，朋友不就是這樣嗎？不去批評他的選擇，因為他已經生病了，批評會讓他感到不舒服，他會亂掉。」

柯淑勤笑說，當時接演《酸甜之味》得知賀一航要演她的老公很驚訝，「因為演員跟綜藝不同生態，當時很害怕，我個性直，擔心得罪人。」不過因為演夫妻，兩人關係更熟識，只要收工就會一起吃飯，老婆Judy一直陪伴。

▲柯淑勤在賀一航過世後，長時間陪伴Judy。（圖／記者湯興漢攝）

柯淑勤透露Judy很體恤工作人員，「她會適時跳出來，如果賀大哥覺得頭髮不好看，很愛漂亮，非常在乎頭髮，會說『這裡不好、那裡不好』，讓造型師當下不知怎麼辦，畢竟是賀大哥，不過Judy會說『這樣就好了，已經很好看了，不要吵，樓下在等，賀一航快點在等你一個人。』她的小舉動，解決了現場的尷尬。」

▲賀一航和兒子曾治豪。（圖／取自曾治豪粉絲團）

在賀一航病逝前，柯淑勤回憶當接到Judy電話後，趕到醫院，在病床旁看著賀一航「睡著」，「我看他睡著了，之前有一場戲他在睡覺，嘴巴微微張開。」她語氣沉重表示，「放棄急救是家屬的選擇，也是他的選擇，他安詳地走，已是非常難得的事。」