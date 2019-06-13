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謝佳見新戲被要求舌吻　糾結轉身…看到「這畫面」：被整了！

記者李欣容／綜合報導

謝佳見近來趕拍新戲《男神時代》，明天恰好是他的生日，導演特別選了場沉重的戲，煞有其事要他好好培養情緒，結果大家反笑成一團，端出蛋糕後他才發現自己被騙，「導演還騙我有舌吻橋段，害我非常緊張！」

▲▼ 謝佳見與葉星辰拍戲拍出好感情 。（圖／東森提供）

▲謝佳見看到葉星辰端出蛋糕嚇一跳。（圖／東森提供）

為了這場驚喜慶生，導演特別選了一場很沉重的對戲，要謝佳見背對葉星辰培養情緒，但他正好站在鏡子前，導演不停叫他頭低一點、再低一點，就怕他從鏡子反射發現。

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▲▼ 謝佳見與葉星辰拍戲拍出好感情 。（圖／東森提供）

▲謝佳見與葉星辰拍戲拍出好感情 。（圖／東森提供）

謝佳見笑說因為大家全都一臉真誠，所以自己完全沒發現，「他們計畫超縝密，連導演都設局在裡面，還很認真跟我說要有舌吻橋段！害我非常緊張，一直想要怎麼演比較好。」結果拍到一半，葉星辰突然端出蛋糕，他過了幾秒才發現是被整了。

▲▼ 謝佳見與葉星辰拍戲拍出好感情 。（圖／東森提供）

▲葉星辰端蛋糕緊張。（圖／東森提供）

葉星辰則自嘲，明明是謝佳見的生日，緊張的卻是她，原來是因為蛋糕很大，加上端出蛋糕的時機還要隨機應變，葉星辰笑說：「我一邊要假裝認真走戲，一邊還要注意工作人員的暗示，還不能被壽星發現，真的超緊張。」台視、東森《男神時代》由謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心、陽靚、安俊朋主演。

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關鍵字

男神時代, 謝佳見, 葉星辰, 劉書宏, 夏語心, 安俊朋, 陽靚

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