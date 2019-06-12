蔡瑞雪PO成熟美照「長得不一樣」！　網質疑整型…許凱皓跳出秒護花

記者李湘文／綜合報導

藝人蔡瑞雪有著甜美外型，常透過社群網站分享美照，卻因為造型變化多樣，最近被網友留言疑問「是不是有整型」。然而，她的好友許凱皓馬上跳出護花，幫忙反駁「長得不一樣不一定要整型」，引來網友稱讚太暖！

▲蔡瑞雪外型甜美。（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）

蔡瑞雪近日前往日本工作，在Instagram上分享工作美照，與以往清新甜美的風格不同，穿著一身紅色平口洋裝，一頭長髮則以微濕的狀態披在肩上，多了幾分成熟美。

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▲蔡瑞雪PO美照被疑問「長得不一樣」。（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）

不過，在美照PO出後，便有網友提出疑問：「單純好奇，瑞雪是不是有整型阿？感覺長得跟以前不一樣。」另也有部分粉絲直言，蔡瑞雪這次PO的照片真的跟平時不太一樣，「不像」、「這張修太多不像妳」。

對於整型留言，蔡瑞雪本人並未回應，倒是好友許凱皓馬上跳出來，代為回應：「長得不一樣不一定要整型唷！」他還搞笑拖YouTuber好友常勇下水，調侃「像是我朋友常勇每天都長不一樣，你可以去關注他」，幽默幫蔡瑞雪澄清整型疑雲。

▲許凱皓護花。（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）

事實上，蔡瑞雪天生麗質，先前曾因為做近視雷射，整整2個星期不能化妝，PO出照片都是素顏照，卻和有上妝的模樣沒差多少，被網友認證真的是自然美。因此也有粉絲為她平反，認為女生外貌確實會因化妝方式而有所不同，並不見得是整型。

▲蔡瑞雪曾PO素顏照。（圖／翻攝自蔡瑞雪Instagram）