《炮仔聲》放大絕「男男同婚」　妍熙爸認愛「蔡主任」：找到我的另一半！

記者陳芊秀／綜合報導

八點檔《炮仔聲》播出突破百集，劇情展開越來越無極限。王宇婕扮演瘋狂小三「王妍熙」，和陳志強的假面婚姻糾纏多集，眼看渣男老公奪走家產，轉性變正派，老爸「王世昌」更為了爭產，即將上演「出櫃同婚」的劇情，讓觀眾看傻了眼！

▲《炮仔聲》破百集上演男男同婚，妍熙爸認愛蔡主任。（圖／翻攝自YouTube／三立華劇）

「妍熙爸」王世昌原本是醫院董事長，百集以來從高高在上的掌權者，轉變成失意的父親，被女婿搶走權位。他多年來保持單身，為了女兒婚姻操心，現在為了守護家產，父女聯手想出新招，老爸和醫院主任蔡崇仁出櫃同婚，名下一半財產就可以分給配偶。

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▲特助女友氣到崩潰，跑來打蔡主任。（圖／翻攝自YouTube／三立華劇）

▲妍熙爸故意告白：「我會保護你的。」（圖／翻攝自YouTube／三立華劇）

▲蔡崇仁求抱抱，主任升格「未婚夫」。（圖／翻攝自YouTube／三立華劇）

現年37歲的吳懷中在《炮仔聲》扮演「蔡崇仁」，原本是醫院主任，個性愛錢、容易當牆頭草，隨著醫院權力爭奪戰開打，存在感越來越關鍵，前次和陳志強的男男吻掀起話題。他現在又升格「未婚夫」，神展開劇情讓觀眾眼睛一亮，眾人留言「崇崇跟世昌」、「突然發現王世昌很有喜感」、「蔡主任變成我看戲的目標，太可愛了」、「蔡主任跟羅安娜對嗆，我快笑死了」、「妍熙爸跟蔡主任超爆笑的啦，又是演技大噴發！」