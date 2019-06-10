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宮崎駿認了：龍貓是可怕的生物！　面試新人爆內幕…女孩當場傻眼

記者陳芊秀／綜合報導

日本動畫《龍貓》（となりのトトロ）風靡全球，故事中登場的3隻龍貓成為動漫迷心中的療癒角色。不過動畫大師宮崎駿卻說：「龍貓是可怕的生物哦！」親口揭開動畫裡沒有說明的內幕。

▲▼宮崎駿：「龍貓是可怕的生物！」（圖／翻攝自日網）

▲《龍貓》動畫風靡全球。（圖／翻攝自日網）

現年41歲的糸曾賢志是知名動畫導演，是宮崎駿的徒弟，執導代表作是《進擊的巨人》動畫電影版開頭動畫、迪士尼《星際寶貝》等。他10幾歲進吉卜力工作室，最近分享了當時的面試經驗，而且是團體面試，「宮崎駿和鈴木敏夫都是電視上看到的人，我有一種『怎麼會在這裡』的感覺。」

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面試中，宮崎駿看到來應徵的女生很緊張，主動聊起喜歡看什麼作品？應徵女生說「從以前就很喜歡《龍貓》，還蒐集了相關周邊」，結果他說，「這樣啊。聽妳這樣說我是很高興啦，但是我自己不覺得龍貓是很可愛的生物耶……」，接著自爆內幕，「那是很可怕的生物。而且是肉食性的，之所以沒有吃掉五月和小梅，是因為肚子不餓喔」，說完就哈哈大笑，讓應徵女生當場傻眼：「我受打擊了。」

▲▼宮崎駿：「龍貓是可怕的生物！」（圖／翻攝自日網）

▲宮崎駿在面試新人時爆內幕：「龍貓是可怕的生物！」（圖／翻攝自日網）

宮崎駿將《龍貓》內幕一個個問應徵者「你怎麼看？」輪到糸曾賢志時回答「龍貓有臼齒」，因為草食性動物臼齒發達，龍貓有臼齒需要咀嚼，因此不是肉食性動物，最後所有面試的人當中，只有他一個被吉卜力錄取，從此踏上動畫導演之路。

▲▼龍貓有臼齒。（圖／翻攝自日網）

▲宮崎駿說龍貓是肉食性，前來應徵的糸曾賢志說「龍貓有臼齒」，應該是草食的。（圖／翻攝自日網）

《龍貓》是吉卜力動畫的原創電影，據悉，「龍貓」在角色設定上是森林的主人，在太古時代誕生，居住在神木中，並非精靈、也不是動物，只有小孩才能看得見。故事中的大龍貓年紀約1302歲，身高2公尺，平常吃的是橡樹子。

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