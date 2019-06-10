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新婚8天…混血妻「親生爸變繼父」　郎朗護愛怒嗆：喪失道德底線！

記者陳芊秀／綜合報導

大陸鋼琴家郎朗罕見動怒！他在本月2日宣布和吉娜愛麗絲（Gina Alice）結婚，並在法國巴黎舉行盛大婚禮，天王夫婦周杰倫和昆凌特別到場祝福，成為亞洲娛樂圈話題，然而愛妻一夕成為輿論焦點，更被爆德國親生父親是「繼父」，為此怒發聲明駁斥。

▲▼郎朗發聲明護妻。（圖／翻攝自微博／郎朗中國音樂工作室）

▲郎朗和吉娜愛麗絲宣布結婚，老婆高顏值驚艷各界。（圖／翻攝自微博／郎朗中國音樂工作室）

24歲鋼琴才女吉娜愛麗絲是德韓混血，和郎朗結婚照曝光，混血高顏值驚艷各界。據郎朗工作室發表2大頁聲明，她個人的成長經歷和家庭背景被毫無依據的捏造與誹謗，德國籍親生父親遭指是「繼父」，聲明痛斥「少數自媒體這種喪失媒體道德底線的行為，對吉娜愛麗絲本人，也對吉娜愛麗絲的親生父親以及丈夫郎朗先生及家人造成了非常嚴重的影響及傷害」，網路傳言也涉嫌構成侮辱罪或誹謗罪，爭議貼文已經全部交由律師蒐證處理。

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▲▼郎朗發聲明護妻。（圖／翻攝自微博／郎朗中國音樂工作室）

▲郎朗、吉娜愛麗絲在法國舉行浪漫婚禮。（圖／翻攝自微博／郎朗中國音樂工作室）

▲▼郎朗發聲明護妻。（圖／翻攝自微博／郎朗中國音樂工作室）

▲吉娜愛麗絲親生爸爸被造謠是「繼父」。（圖／翻攝自微博／郎朗中國音樂工作室）

郎朗新婚剛過8天，就網路謠言四起，為此大動作護妻。其中有網友坦承誤信傳言，「這次造謠的真多啊，我真的就給信以為真了，實在抱歉」、「我的天，原來是假的，現在造謠這麼厲害這麼猖狂了嗎？」眾人批評造謠風氣，「真的是毫無依據的捏造和誹謗」、「必須讓造謠者付出代價。」

▲▼郎朗發聲明護妻。（圖／翻攝自微博／郎朗中國音樂工作室）

▲郎朗罕見動怒：「喪失道德底線。」（圖／翻攝自微博／郎朗中國音樂工作室）

▲▼郎朗發聲明護妻。（圖／翻攝自微博／郎朗中國音樂工作室）

▲▼郎朗發聲明護妻。（圖／翻攝自微博／郎朗中國音樂工作室）

▲郎朗發聲明，強調造謠涉及侮辱罪或誹謗罪。（圖／翻攝自微博／郎朗中國音樂工作室）

▲▼郎朗駁斥傳言，網友坦言自己誤信謠言了。（圖／翻攝自微博／郎朗中國音樂工作室）

▲郎朗駁斥傳言，網友坦言自己誤信謠言了。（圖／翻攝自微博／郎朗中國音樂工作室）

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