背景驚現「HD五官」詭異人臉！　鼓鼓蕭秉治拍MV冒火爆驚魂

記者盧薇淩／台北報導

「鼓鼓」呂思緯為優質台劇《最佳利益》戲劇片頭曲打造熱血正義新曲《K.O.》，邀請蕭秉治搖滾對唱，搭配劇中主角對正義的衝勁，唱出劇中角色面對危險不公義的環境，對現實不屈的職人精神。默契十足的兩人配唱過程中熱血滿點，拍攝MV時衝勁十足，呂思緯和蕭秉治一起K.O.，完美演出一次OK，他們稱「出道以來最快收工的一支MV」，呂思緯說：「很久沒這麼搖滾，很嗨！」

▲鼓鼓、蕭秉治拍MV驚見靈異人臉 。（圖／相信音樂）

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為了營造最嗨最搖滾的畫面，現場不時有噴火特效出現，在所有人休息確認畫面時，當下呂思緯頭一抬，看到一罐火焰瓦斯罐忽然冒出小火，急問「現在在測試嗎？這情況是對的嗎？」工作人員緊急拿出滅火器迅速滅火，正當大家驚魂未定時，蕭秉治安撫大家說：「發爐代表這首歌一定會發」。

除了「發爐」的小意外，結束拍攝後，呂思緯竟在現場照片中發現拍攝背景有張不尋常的臉和身體，從照片裡可看到明顯的五官及輪廓，但現場找不出出現人臉的原因，讓所有工作人員全身發毛，歌迷也紛紛留言說：「遇到靈異狀況歌就會紅！」

▲現場照片中發現拍攝背景有張不尋常的臉（左上）。（圖／相信音樂）



鼓鼓與蕭秉治除了合作新單曲《K.O.》外，6月14日將在東京舉辦「GBOYSWAG(グーグー) x XIAO BING CHIH(ティンティン) LIVE IN TOKYO」演唱會，並在SPACE ODD 場地開唱，門票己開放歌迷䐟票，兩人屆時除了會準備特別的歌單之外，剛發行2首日文版《凡人》、《I Miss You》的蕭秉治也將會首唱日文歌。

▲鼓鼓、蕭秉治合作新歌 。（圖／相信音樂）