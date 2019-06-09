詛咒林志玲婚姻失敗…陸媒開除發文小編！　網氣炸「結婚不是嫁錢箱子」

記者陳芊秀／綜合報導

女星林志玲閃婚日本男團「EXILE」的成員AKIRA，小倆口正在美國度蜜月，9日發文感謝各界祝福。她的婚訊轟動亞洲娛樂圈，更造成微博瞬間當機，沒想到近日發生有媒體《新浪財經》於官方微博發表惡毒評論，掀起網友眾怒，對此該單位緊急道歉並開除發文編輯。

▲林志玲閃婚AKIR轟動亞洲娛樂圈。（圖／翻攝自林志玲工作室、AKIRA的IG）

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《新浪財經》於8日推送自媒體「商業銳眼評論」所發表的文章，名叫《為什麼說林志玲結婚是一次失敗的IPO》，貼文引用部分內文，「林志玲結婚了。一個憑藉著一副嗲聲奶腔讓無數亞洲男人幻想且下體腫脹的44歲女人，終於結婚了。且不說她老公看起來有一點猥瑣，僅從名不見經傳上考慮成本和收益，林志玲的這個婚姻絕對是一次失敗的IPO。」該文貼出後引爆網友怒火，更被斥責「低俗至極。」

▲陸媒在官方微博發表貼文，內容詛咒林志玲婚姻引發眾怒。（圖／翻攝自微博／新浪財經）

面對外界抨擊，《新浪財經》當晚發文向林志玲及大眾道歉，「尤其對林志玲女士造成及大傷害，在此誠摯致歉」，同時推送文章的編輯、負責審核的編輯都遭到開除和勸退，原始文章和發文帳號從網路平台刪除，永久拒絕入駐。

▲《新浪財經》發文公開道歉。（圖／翻攝自微博／新浪財經）

然而網友批評聲浪並未平息，有人點出關鍵原因，「說林志玲『失敗』，證明把婚姻當成錢箱子」、「她壓根沒想找錢箱子，她明明有大把機會，卻沒有選最金貴的，最保險的，最華麗的，而是找了一個相對低調的……」、也有人發表意見「從擇偶這件事能看出，她最懂得討好自己，骨子裏，是真少女」、「幸福是別人自己的，不要求你鼓掌，但你也沒資格說三道四。」



▲▼網友維護林志玲「結婚不是嫁給錢箱子。」（圖／翻攝自微博）