被求婚瞬間「噗～」一聲　老公下跪超崩潰…蔡少芬轉頭糗翻啦！

記者劉宜庭／綜合報導

香港女星蔡少芬和老公張晉結婚11年，育有2女的夫妻倆感情依舊甜蜜，近日更帶著張晉媽媽一起參加陸綜《我最愛的女人們》，展現真實的家庭互動。錄影期間，她罕見聊起當年被求婚細節，自爆當時不小心放了一個屁，雖然過程有些糗，但如今回想起來，對她來說仍是一段美好回憶。

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▲蔡少芬和張晉結婚11年，感情依舊甜蜜。（圖／翻攝自微博／《我最愛的女人們》）

當時，張晉原本打算給蔡少芬一個驚喜，秘密籌劃求婚，並要求親友保密。沒想到，蔡少芬和親友吃飯時，一旁的阿姨不斷暗示，「明天妳有驚喜」，她頓時崩潰，頻頻要對方先不要說，「我什麼都不想知道！」結果阿姨仍脫口爆料，「我告訴你，你老公明天會過來跟妳求婚。」她不禁微微翻白眼、無奈回，「真的謝謝妳…。」

▲蔡少芬分享當年被求婚的過程。（圖／翻攝自微博／《我最愛的女人們》）



蔡少芬隨即打電話問張晉，「你明天要來對不對？」張晉驚訝反問她是怎麼知道的，她無奈回說，「連你叫她們不要說的那句，她都說給我聽了。」於是，張晉表示這趟來就不求婚了。

得知「驚喜」取消後，蔡少芬很失望地回家，豈料一開門，便看見張晉準備好心型蠟燭求婚，面對男方拿著一束花跪地問，「妳願意嫁給我嗎？」她雖然內心無限感動，但下秒卻突然發出「噗」的聲音，原來是她不小心放屁了！讓張晉崩潰喊，「妳為什麼要這樣子！」

▲蔡少芬被求婚時不小心放屁，讓張晉超崩潰。（圖／翻攝自微博／《我最愛的女人們》）

蔡少芬當下笑說沒關係啦，「只有我們兩個知道嘛。」結果張晉尷尬回說，「不是的！妳看那邊！」她轉頭一看，原來家中還有許多親朋好友在場圍觀，眾人隨即衝出來笑她，「哇！妳放屁啊！很臭啊、很臭啊！」然而，儘管過程中有些凸槌，她仍表示這對她來說，是一段非常美好的回憶。

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