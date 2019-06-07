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鄭可強土耳其商演遇偶像　任賢齊「後台暖舉」超貼心

記者許逸群／台北報導

《聲林之王》人氣選手「小烏龜」鄭可強日前受邀到土耳其商演，他說：「人生第一次出國商演很興奮也很緊張，雖然有去過歐洲，但此趟到土耳其工作心情又不一樣。」他透露，出國前3天都在跑校園活動，直到當天才有空整理行李，還搞笑地說：「在飛機上看了3部電影都還沒到，坐到都懷疑人生了。」

▲▼鄭可強。（圖／量子娛樂提供）

▲▼鄭可強受邀到土耳其商演。（圖／量子娛樂提供）

▲▼鄭可強。（圖／量子娛樂提供）

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鄭可強說道，來到的遙遠又陌生的地方表演，面對一群陌生的群眾，「在台上用盡方法想透過聲音讓大家認識我」，總覺得心靈深處的好勝心被激起來。他表示：「老實說我很喜歡這樣的自己，保持憤怒並且不停地努力，這是我認為我很多面向中，自己很喜歡的一個。」

▲▼鄭可強。（圖／量子娛樂提供）

▲鄭可強受到任賢齊鼓勵。（圖／量子娛樂提供）

另外，鄭可強在土耳其遇到任賢齊與九孔相當興奮，「我很深刻的記得，我第一次拿起麥克風唱歌，就是小齊哥的《傷心太平洋》，那時我還畏畏縮縮，明明聽眾只有我媽跟我阿嬤。小齊哥本人超親切，在後台還勉勵我要繼續加油，用心感受每一個情緒去尋找靈感，才能夠走得更遠。」

▲▼鄭可強。（圖／量子娛樂提供）

▲鄭可強是九孔的小粉絲。（圖／量子娛樂提供）

九孔則是鄭可強的偶像，鄭可強透露：「孔哥從裡到外的高能量讓我真的超佩服，除了模仿以外，在孔哥身上我看到的是對的這份工作的熱情。認真覺得這份工作很好可以遇見很多我大概從心裡崇拜的人，愛我的工作也繼續努力，明星奇遇記還在繼續。」

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聲林之王, 聲林, 鄭可強, 任賢齊, 九孔

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