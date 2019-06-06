林志玲閃婚「不意外」　恩師洪偉明開心：我女兒出嫁了！

記者李欣容／台北報導

44歲「台灣第一名模」林志玲和37歲日本男團「EXILE」AKIRA閃婚，並同時在台灣、日本發表聲明，震驚娛樂圈。林志玲老東家凱渥也發表聲明，「時尚教父洪偉明開心女兒出嫁，恭喜林志玲嫁得好歸宿。」

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▲林志玲結婚，洪偉明開心嫁女兒 。（圖／翻攝自Facebook／洪偉明fashion talk／林志玲Chiling Lin）

凱渥聽聞林志玲閃婚消息，發表聲明，「時尚教父洪偉明開心女兒出嫁，恭喜林志玲嫁得好歸宿，每逢公開場合，志玲的感情大事總會被拿放大鏡檢視，洪偉明表示從志玲進入凱渥以來，一路看著她努力工作，成績也我做得有聲有色，待她如同自己女兒般，希望她事業有成，也盼望她有個好歸宿。今天覓得良緣，替她感到開心。」



兩人不僅是師徒，感情更勝「母女」，私下也頗常聚會，除了談工作，更常談心，洪偉明表示其實不出他所料，早在8年前舞台劇《赤壁》上演，特地飛往東京看愛徒演出時，以天蠍座天生直覺便隱約有感，覺得兩人意外登對，今天有情人終成眷屬，也祝福她與AKIRA甜蜜幸福久久。

▲林志玲閃婚震驚娛樂圈。（圖／翻攝自日網）

林志玲與AKIRA在2011年因舞台劇《赤壁～愛》扮演夫婦相識，並在2018年開始交往半年，經紀公司表示，雙方先在6日在台灣、也在日本東京辦理結婚登記。

▲第一名模林志玲結婚。（圖／翻攝林志玲IG）