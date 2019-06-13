贈獎／影帝宋康昊、李善均合演《寄生上流》狂飆韓國票房記錄！

娛樂中心／綜合報導

下流人做上流夢，上流人做下流事誰才是社會的寄生蟲？國際名導奉俊昊聯手宋康昊、李善均、崔宇植、曺汝貞，轟動全球懸疑鉅獻《寄生上流》，不只拿下韓國首座坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」，在韓國票房更加狂飆！這股旋風即將在6月28日正式登入台灣。





▲《寄生上流》6月28日正式上映。（圖／CatchPlay提供）

一家四口全是無業遊民的爸爸基澤（宋康昊 飾）成天遊手好閒，直到積極向上的長子基宇（崔宇植 飾）靠著偽造的文憑來到富豪朴社長（李善均 飾）的家應徵家教，兩個天差地遠的家庭因而被捲入一連串意外事件中……。





▲▼《寄生上流》劇照。（圖／CatchPlay提供）





==== 參加活動！送你槍先看《寄生上流》====

◎活動時間：6/13(四)至6/17(一) 12:00止

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◎活動辦法：

1. 加入「韓星爆爆」粉絲團