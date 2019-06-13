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贈獎／影帝宋康昊、李善均合演《寄生上流》狂飆韓國票房記錄！

娛樂中心／綜合報導

下流人做上流夢，上流人做下流事誰才是社會的寄生蟲？國際名導奉俊昊聯手宋康昊、李善均、崔宇植、曺汝貞，轟動全球懸疑鉅獻《寄生上流》，不只拿下韓國首座坎城影展最高榮譽「金棕櫚獎」，在韓國票房更加狂飆！這股旋風即將在6月28日正式登入台灣。

《寄生上流》海報。（圖／CatchPlay提供）
▲《寄生上流》6月28日正式上映。（圖／CatchPlay提供）

一家四口全是無業遊民的爸爸基澤（宋康昊 飾）成天遊手好閒，直到積極向上的長子基宇（崔宇植 飾）靠著偽造的文憑來到富豪朴社長（李善均 飾）的家應徵家教，兩個天差地遠的家庭因而被捲入一連串意外事件中……。

《寄生上流》劇照。（圖／CatchPlay提供）
▲▼《寄生上流》劇照。（圖／CatchPlay提供）
《寄生上流》劇照。（圖／CatchPlay提供）
 
==== 參加活動！送你槍先看《寄生上流》====

 ◎活動時間：6/13(四)至6/17(一) 12:00止

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◎活動辦法：

1. 加入「韓星爆爆」粉絲團

2.看完影片請在下方留言回答：「你會想用什麼方式打入上流社會?

立即前往活動貼文參加活動↓↓↓↓↓↓

◎得獎獎項：《寄生上流》特映券一組(2張)  
使用時間：6/24 (一) 21:00
使用地點：國賓影城@台北長春廣場

◎得獎公布：6月17日（一）14：00公布於本活動頁面

◎領獎方式：

1.得獎人請於6/19(三)前臉書私訊ETtoday看電影粉絲團，留言寫下贈獎項目提供真實姓名、手機號碼、郵遞區號、地址，同意ETtoday合理使用個人資料於活動之用，活動小組收到資料後會盡快將票券寄出，逾時回覆將喪失得獎資格，獎項作廢處理。嚴禁將獎品做二度販售之行為，若有相關情事發生，未來將取消抽獎資格。

2.本活動因故無法進行時，主辦單位保有修改、變更或暫停本活動之權利，如有未盡事宜，悉依主辦單位相關規定或解釋辦理，並得隨時補充公告之。▲ETtoday新聞雲 娛樂中心電話：02-5555-6366#7008 地址：台北市南港區重陽路72號1F

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電影, 贈獎, 宋康昊, 李善均, 崔宇植, 曺汝貞, 寄生上流

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