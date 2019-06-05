《哥吉拉II怪獸之王》海報大BUG！網友8大神解析笑瘋：站觔斗雲、穿恨天高！

記者林映妤／台北報導

《厲陰宅》薇拉法蜜嘉（Vera Farmiga）、《怪奇物語》米莉芭比布朗（Millie Bobby Brown）主演的「怪獸電影宇宙」第3部作品《哥吉拉II怪獸之王》上映以來備受關注與好評，不過眼尖網友居然發現海報出現BUG，「真相」瘋傳網路讓大家都笑翻啦！

▲《哥吉拉II怪獸之王》氣勢超狂。（圖／華納兄弟影業提供）

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「怪獸電影宇宙」從2014年《哥吉拉》、2017年《金剛：骷髏島》一直到今年的《哥吉拉II怪獸之王》，部部都讓怪獸迷嗨炸，紛紛期待2020年的《哥吉拉對金剛》！《哥吉拉II怪獸之王》請出哥吉拉、拉頓、巨蛾摩斯拉、王者基多拉等怪獸，氣勢雖然磅礡，但因為一張海報，讓哥吉拉瞬間變得搞笑又可愛。

海報中高度120公尺的哥吉拉站在深海中，看起來非常凶猛，但是他所站的這片海可是有3688公尺深啊！到底哥吉拉是站在哪，才能「漂浮」在水中呢？有網友瘋傳「解密真相」，哥吉拉有可能是站在觔斗雲上？站在友善的鯨魚上？還是一堆怪獸在底下撐著呢？哏圖讓大家直呼太有創意！

▲▼究竟哥吉拉是如何站在深海裡呢？（圖／翻攝自推特）

▲哥吉拉可能站在海中山上，或是…冰山？（圖／翻攝自推特）

▲海裡有一堆垃圾啦，或是站上堆高機了！（圖／翻攝自推特）

▲神奇觔斗雲的功勞，或是友善鯨魚。（圖／翻攝自推特）

▲穿恨天高？原來是大長腿，選我正解。（圖／翻攝自推特）