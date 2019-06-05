命理老師認證性能力強　王少偉自信滿滿公開徵婚！

記者蕭雅玲／台北報導

王少偉日前上衛視中文台《請問你是哪裡人》錄影，節目中表示，曾為了避桃花把「王紹偉」改成「王少偉」，改完名後卻完全沒有桃花，但命理老師看他面相31到50歲中停時運勢比較好，代表財庫與性能力不錯，尤其鼻子鼻翼捏起來很有彈性，表示性能力還是OK的，讓王少偉在節目直喊：「徵婚！徵婚！」

▲王少偉上節目自曝為了避桃花改名。（圖／衛視中文台提供）

主持人于美人笑說，所以表示鼻子挺，下半身也是挺嗎？讓王少偉趕緊接話說：「都很挺啦，皮包也很挺！」而另一位命理老師看王少偉的手紋，發現他生命線、智慧線及感情線不明顯，卻因為呈現M字的「麥當勞線」，這條線表示財富是俱備的，但在投資房地產上要小心漏財或破財，加上大拇指根部的財帛宮有很多井字紋，表示王少偉賺錢都偷偷藏起來，讓他臉上露出一絲微笑。

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▲王少偉上節目談命理與開運。（圖／衛視中文台提供）

王少偉表示自己以前是叫「王紹偉」，曾有命理老師看到他後說腸胃不好，當時他也常常會莫名打嗝，一打就是好幾個鐘頭，打嗝打到自己會嚇到，時間長達3、4年之久，看了醫生也只是說他作息太緊張跟交感神經問題，完全沒有改善。

改完名字後他開始注意飲食，果然打嗝的狀況就改善很多，但幫他改的老師也說到，改名後桃花會變少，沒想到竟然是完全沒有桃花。陳珮騏馬上接話說：「謝忻一直在等你啊！」只見王少偉笑說：「謝忻是好朋友，她不算桃花。」