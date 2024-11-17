目黑蓮驚傳身體不適「電影取消開拍」　8月才停工休養…工作太拚

記者陳芊秀／綜合報導

日本偶像男團「Snow Man」的人氣成員目黑蓮近日再傳身體不適。他8月因身體欠佳宣布休養，主演中的日劇《海的開始》拍攝因此停播一週，而作品收視成績依舊傲人，不過現在又傳因身體不適，敲定要開拍的電影、電視劇都出現變化。

▲目黑蓮再傳身體不適，取消電影開鏡。（圖／翻攝自IG）

目黑蓮被《女性SEVEN》爆料，原定10月下旬要開拍一部主演電影，但開拍前夕，健康狀況嚴重惡化，因此臨時取消拍攝，且至今仍無法確定拍攝的重啟時間。消息人士透露「1年內是否能開拍都未可知」，形同無限期延遲。

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目黑蓮的工作態度深獲業界人士肯定，也相當努力回報恩情與把握工作機會，不會輕易拒絕工作邀約，但是這樣的態度也給自己帶來雙重壓力。據《Pinzuba》報導，外傳他接下TBS招牌時段日曜劇場2025年10月新劇的邀約，該劇主角是妻夫木聰，該時段以高品質和超高人氣著稱，他加入演出將會有助於提升身為演員的地位，但是粉絲仍對他的身體狀況相當擔憂，部分網友留言關心「目黑這麼認真，扮演這種需要強大心理承受力的角色，恐怕會給他帶來更大的精神壓力」、「如果這樣繼續下去，身體和心理都會崩潰」、「在狀況變得更糟之前，是否應該拒絕一些個人工作？」