海產要周杰倫門票得罪前輩！　小鐘苦嘆「不想再提到他」爆真實心聲

記者孟育民／台北報導

天王周杰倫將於12月在台北大巨蛋開唱，開賣日89萬人上線搶15萬張門票全數賣光，創下史上最難買紀錄，藝人小鐘日前控訴海產向他要4張票，得知沒有結果後就已讀不回，讓他直言海產已經得罪他了。中天綜合台《同學來了》明（18日）播出「台日韓“懂事女友”大比拼！原來女孩“做這些”男人很愛」，主持人阿Ken即興設計情境「假設鐘哥突然接到海產電話，太氣了直接暈倒，那這個時候金奈見會怎麼救？」不料這卻讓小鐘尷尬到演不下去：「我不太想再提到他，很煩，可以換個劇情嗎？」

▲小鐘不願意提到海產。（圖／中天綜合台提供）

海產日前發文向小鐘道歉，內文寫下「鐘哥，身為一個晚輩，卻用輕藐的態度面對與鐘哥的談話，有求於鐘哥卻沒有即時的回覆，深感抱歉」，接著他也回覆批評他的網友道「對於網友們的指教，好好醒悟與反省，與長輩談話更謹言慎行，並好好警惕自己『禮貌』怎麼寫與好好實踐」，他透露事發後已經發私訊向小鐘致歉，對於佔用公共資源也感到抱歉。

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▲小鐘日前控訴海產。（圖／翻攝自小姐不熙娣、海產Instagram）



另外，海產老闆吳宗憲受訪時也忍不住罵：「小鐘哥脾氣很好，但他眉角很多，你身為晚輩在那邊嘰嘰歪歪，你應該好好跟人家對話，你不可以這樣，不然小鐘是藝能界很好相處的人。」