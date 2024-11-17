韓「最懂事女友」來台掀暴動！　語出驚人：男生幫我剝蝦，我幫脫衣服

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（18日）播出「台日韓“懂事女友”大比拼！原來女孩“做這些”男人很愛」，節目邀來因街訪爆紅的南韓正妹金奈見（Nahyun Kim），她被網友稱為「最懂事女友」，節目中她更重現綁起馬尾低頭安慰「心情不好的男友」的經典動作，錄影來賓看得滿臉通紅。

▲「最懂事女友」 金奈見重現經典動作吸百萬觀看數。（圖／中天綜合台提供）

《同學來了》也在官方IG上傳她的片段，不到1分鐘，就突破4萬人次觀看，截至至今累計更高達269萬人次，網友也紛紛在貼文底下熱情留言，更有不少觀眾開玩笑說「我今天過得很糟」，希望能被安慰。



但同樣來自韓國的節目班底金炳秀卻覺得韓國女生不太「懂事」：「韓國女生要求很多，她們一定要男生有錢、一定要吃米其林餐廳、一定要送名牌，所以現在韓國男生都找外國人。」這話卻讓金奈見不太認同，更透露自己是專業護士，必要時還能救男友一命。

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▲金奈見分享自己故事。（圖／中天綜合台提供）



黃喬歆也分享自己的「懂事」行為：連對男友貼心還要顧及另一半的面子：「像我在家跟在外面都是我剝蝦，因為我覺得男生手很粗，會把蝦子剝的爛爛的，所以我反而喜歡剝好、乾乾淨淨地給男朋友吃。」在場來賓聽完則好奇金奈見是否也願意為男友剝蝦，不料金奈見一句話，就讓全場來賓暴動：「男生幫我剝蝦，我幫男生脫衣服。」