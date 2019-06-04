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酷寒戰士要剪掉5年長髮？　他脫口「也許會」洩影集劇情

記者傅家妤／綜合報導

Disney+影集《獵鷹與酷寒戰士》即將於10月開拍，劇本也已經在最後修改的階段，近日「酷寒戰士」賽巴斯汀斯坦（Sebastian Stan）在接受訪問時，也特別透露了自己對該角色在新影集中的設想，還暗示了他在影集當中會有新造型，「也許會剪短髮？」

▲▼賽巴斯汀斯坦。（圖／翻攝自IG／賽巴斯汀斯坦、《美國隊長2：酷寒戰士》劇照）

▲酷寒戰士即將有自己的獨立影集。（圖／《美國隊長2：酷寒戰士》劇照）

《復仇者聯盟：終局之戰》「獵鷹」安東尼麥基（Anthony Mackie）接下了美國隊長的盾牌，未來他在獨立影集中與酷寒戰士合作，將會激發出怎樣的火花，這讓大家都非常好奇，而近來賽巴斯汀斯坦在接受《ComicBook.com》採訪時，也談及影集中的劇情，「我覺得巴奇應該要出去走走了，在社會中應該有個身分，我不知道，他可以做任何事情，也可能跟人出去約會，我不知道。」

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▲▼賽巴斯汀斯坦。（圖／翻攝自IG／賽巴斯汀斯坦、《美國隊長2：酷寒戰士》劇照）

▲賽巴斯汀斯坦雖然在現實生活中都一直以短髮示人，但電影中幾乎都是長髮。（圖／翻攝自IG／賽巴斯汀斯坦）

雖然覺得該角色應該要有更貼近生活的一面，但如果「酷寒戰士」真的要做出如此大的改變，賽巴斯汀斯坦也擔心自己會適應不了：「我也不知道到底影集裡巴奇會變得怎麼樣，但是我無法接受看著他拿手機在玩，總之還有很多東西都還需要繼續商討，不只是巴奇、獵鷹也是。」

除了角色設定上可能有重大改變外，賽巴斯汀斯坦暗示「酷寒戰士」造型上也可能會改變，該角色自2014年《美國隊長2：酷寒戰士》都是以長髮示人，也是其特色之一，不過賽巴斯汀斯坦在談及接長髮的話題時突表示，「他可能回剪短髮，我不知道！我不知道任何事情，我真的還不知道，但我們很快就會看到了。」

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獵鷹與酷寒戰士, 賽巴斯汀斯坦, Sebastian Stan

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