ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

瘋傳「鷹眼是孩子的爸」　謝婷婷女兒生父身分疑曝光！

記者傅家妤／綜合報導

香港女星謝婷婷是謝霆鋒的妹妹，她2日無預警在IG宣布當媽消息，而且女兒已經100天大了，但並未透露孩子爸爸的身分，因過去她曾與「鷹眼」傑若米雷納傳過緋聞，加上她父親謝賢日前在受訪時，曾說過她人在美國，兩人關係引起外界無限聯想，不過4日又有消息傳出，其實謝婷婷一直近年一直都有個穩定交往的男友，他才是孩子的爸爸。

▲▼謝婷婷生了。（圖／翻攝自謝婷婷IG）

▲謝婷婷日前突在IG宣布當媽消息。（圖／翻攝自IG／謝婷婷）

根據香港媒體《東網on.cc》報導，謝婷婷是在加拿大溫哥華產下女兒，而孩子的生父是她在溫哥華念書時，相識多年的朋友，兩人近年才開始互生情愫、開始交往。據悉，男方家境富裕，過去還曾被目睹帶著謝婷婷到當地的《The Arbutus Club》，而該俱樂部的會員身分都非常顯赫，且非富則貴。

請繼續往下閱讀...

▲謝婷婷認愛鷹眼。（圖／翻攝IG／謝婷婷）

▲謝婷婷的父親謝賢被問及外孫女生父身分時，突然支支吾吾。（圖／翻攝IG／謝婷婷）

對此，謝婷婷的父親謝賢在被問及此事時，頓時愣了一下，說話也開始結巴，先前曾說過女兒人在美國的他，被問及外孫女的父親真實身分時，他支支吾吾地表示：「啊…我不知道怎麼回應！」後來被追問女兒找到一個富裕且疼自己的男人在一起，他是否為對方感到開心時，謝賢則稱：「總之，她找到個好（男人）就開心了！」而謝婷婷的乾媽汪明荃在受訪時也表示，自己有看過乾外孫女的照片，還稱對方突然當了媽媽，自己也有點意外，但據她所知謝婷婷近年來一直都有穩定交往對象，因此沒有太驚訝。

▲謝婷婷開結婚條件。（圖／翻攝自網路、謝婷婷IG）

▲謝婷婷認愛鷹眼。（圖／翻攝IG／謝婷婷）

▲謝婷婷過去曾與「鷹眼」傑瑞米雷納傳出緋聞，但事後遭男方出面否認。（圖／翻攝IG／謝婷婷）

謝婷婷在演藝圈多年，過去唯一公開承認過的男友只有安志杰，先前一度與「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）傳出緋聞，她也自爆已經見過對方的家長，不過事後男方已否認兩人有過男女之情，強調雙方只是朋友。而她最後一次出席公開活動是在去年5月，當時還聲稱自己單身，沒想到事隔一年就當了媽媽，雖然事出突然，但粉絲也為她感到開心不已，紛紛湧上其IG留言送上祝福。

推薦閱讀

周揚青cos《阿拉丁》茉莉公主　99％神還原…下秒被阿嬌「戳穿真相」笑翻

周揚青cos《阿拉丁》茉莉公主　99％神還原…下秒被阿嬌「戳穿真相」笑翻

【X戰警20年】《黑鳳凰》是2度改編！「13年前搞砸」女主角失望　導演：這次補回來

【X戰警20年】《黑鳳凰》是2度改編！「13年前搞砸」女主角失望　導演：這次補回來

同意平鑫濤插管…瓊瑤「曾約好一起離開」　鬧翻子女2年：我放下了

同意平鑫濤插管…瓊瑤「曾約好一起離開」　鬧翻子女2年：我放下了

加入《星際異攻隊3》合體星爵？　「雷神索爾」答應了！

加入《星際異攻隊3》合體星爵？　「雷神索爾」答應了！

胡歌一進「網紅濾鏡」全臉變了！　畫面曝光…粉絲崩潰

胡歌一進「網紅濾鏡」全臉變了！　畫面曝光…粉絲崩潰

雷神原本要加入《X戰警》　「丟2主要角色」心都碎了！

雷神原本要加入《X戰警》　「丟2主要角色」心都碎了！

緋聞情人女神卡卡恢單2月　布萊德利庫柏爆「與女友4年情變！」

緋聞情人女神卡卡恢單2月　布萊德利庫柏爆「與女友4年情變！」

賀一航患大腸癌3期「8年沒踏進過醫院」　只靠2招保命

賀一航患大腸癌3期「8年沒踏進過醫院」　只靠2招保命

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了

賀一航過完年後沒有消息…「女兒」六月泣不成聲：我們太大意了

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

錄《RM》動手怒揍HAHA！他驚覺失控道歉…李光洙親睹：真的生氣了

老婆Judy救他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪相守10多年

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

謝婷婷, 謝霆鋒, 謝賢

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. IU收「韓劇女神」應援餐車！　親PO驚喜認證照…網一看：要瘋了
  2. Eason內褲被吹走　廖慧珍「衝去撿」對路人喊：不要動
  3. 瘋傳「鷹眼是孩子的爸」　謝婷婷女兒生父身分疑曝光！
  4. PRISTIN爆「成員集體簽約新公司」重組　林娜榮拚第三次出道
  5. 皇冠創辦人平鑫濤逝世　文化部長哀悼：培育作家成台灣重要人文風景
  6. 王彩樺雙手合十...賀一航靈堂前跪地痛哭　擁抱Judy哽咽：無法相信！
  7. 性感女星「浴室辣舞片」曝光！　一轉正面突扯下浴巾…暗藏好身材正爆
  8. 引進哈利波特、捧紅3千作家！平鑫濤生前年近90仍親自致電邀稿
  9. 超兇女警蹲下值勤！　激短裙開到腿根「發現興奮亮點」：有股熱熱的
  10. 生日男友驚喜下跪求婚　夏于喬感動噴淚忘了說Yes

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366