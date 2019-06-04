瘋傳「鷹眼是孩子的爸」　謝婷婷女兒生父身分疑曝光！

記者傅家妤／綜合報導

香港女星謝婷婷是謝霆鋒的妹妹，她2日無預警在IG宣布當媽消息，而且女兒已經100天大了，但並未透露孩子爸爸的身分，因過去她曾與「鷹眼」傑若米雷納傳過緋聞，加上她父親謝賢日前在受訪時，曾說過她人在美國，兩人關係引起外界無限聯想，不過4日又有消息傳出，其實謝婷婷一直近年一直都有個穩定交往的男友，他才是孩子的爸爸。

▲謝婷婷日前突在IG宣布當媽消息。（圖／翻攝自IG／謝婷婷）

根據香港媒體《東網on.cc》報導，謝婷婷是在加拿大溫哥華產下女兒，而孩子的生父是她在溫哥華念書時，相識多年的朋友，兩人近年才開始互生情愫、開始交往。據悉，男方家境富裕，過去還曾被目睹帶著謝婷婷到當地的《The Arbutus Club》，而該俱樂部的會員身分都非常顯赫，且非富則貴。

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▲謝婷婷的父親謝賢被問及外孫女生父身分時，突然支支吾吾。（圖／翻攝IG／謝婷婷）

對此，謝婷婷的父親謝賢在被問及此事時，頓時愣了一下，說話也開始結巴，先前曾說過女兒人在美國的他，被問及外孫女的父親真實身分時，他支支吾吾地表示：「啊…我不知道怎麼回應！」後來被追問女兒找到一個富裕且疼自己的男人在一起，他是否為對方感到開心時，謝賢則稱：「總之，她找到個好（男人）就開心了！」而謝婷婷的乾媽汪明荃在受訪時也表示，自己有看過乾外孫女的照片，還稱對方突然當了媽媽，自己也有點意外，但據她所知謝婷婷近年來一直都有穩定交往對象，因此沒有太驚訝。

▲謝婷婷過去曾與「鷹眼」傑瑞米雷納傳出緋聞，但事後遭男方出面否認。（圖／翻攝IG／謝婷婷）

謝婷婷在演藝圈多年，過去唯一公開承認過的男友只有安志杰，先前一度與「鷹眼」傑瑞米雷納（Jeremy Renner）傳出緋聞，她也自爆已經見過對方的家長，不過事後男方已否認兩人有過男女之情，強調雙方只是朋友。而她最後一次出席公開活動是在去年5月，當時還聲稱自己單身，沒想到事隔一年就當了媽媽，雖然事出突然，但粉絲也為她感到開心不已，紛紛湧上其IG留言送上祝福。