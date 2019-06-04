《寵物當家2》全新角色！哈里遜福特受邀配音：要我裝一隻狗叫嗎？

記者洪文／綜合報導

《寵物當家2》其中一個全新的角色是一隻叫魯斯特的農場狗老大，他在片中幫助麥斯克服他的恐懼，並且找到他內心的勇氣。為了讓這個角色活過來，製作團隊必須找到一個演員，他的聲音能夠立刻表現出自信、智慧與英雄氣概，一個名字很快就出現這個角色的首選清單上面，那就是哈里遜福特。

▲《寵物當家2》劇照。（圖／UIP提供，以下同）



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雖然哈里遜福特是好萊塢傳奇巨星，卻從來沒有為一部動畫片配過音，只因為一個原因，「從來沒有人問過我。」其實他是第一部《寵物當家》的粉絲，也養了3隻狗，對於替這部續集電影配音感到有興趣，但是卻有幾個問題，「我的第一個直覺就是問：『你們要我裝一隻狗的聲音嗎？』然後他們說並不是，我只要用自己原來的聲音就可以了。」

哈里遜福特很快就發現魯斯特這個角色有點像是動畫版的自己，而且是觀眾刻板印象中的自己，「通常你會避免這樣的角色，但是在一部動畫片中，你反而會受到鼓勵，盡量呈現你在大銀幕上面的既定形象。」

對哈里遜福特來說，進錄音室配音的過程比他想像的更享受，「配音過程真的很好玩，這讓我感到意外的驚喜。你只要進錄音室，為一場戲或是幾場戲配音，然後再回來繼續配音。你會開始看到這個角色逐漸成形，也會看到他在電影中的片段。我想我每次在錄音室都不會花超過45分鐘或一個鐘頭進行配音工作。他們真的非常努力地工作，讓一切都達到他們的要求，而我呢…就不必這麼拼命。」他笑著說：「這真的很容易，而且真的很好玩。」

扮演魯斯特這個角色並沒有改變哈里遜福特對他自己養的狗狗的看法，「我養的狗狗跟魯斯特非常不同，就我所知啦。」他一邊呵呵笑一邊說：「牠們沒有什麼秘密的生活，我有養狗，我也很享受牠們的陪伴，目前我們只剩下3隻狗，但是最多曾經養過4隻狗。牠們的個性以及牠們能夠和我們建立感情聯繫的能力，都讓牠們給了我很大的歡樂。」

第一次看到這部電影也帶給哈里遜福特很大的歡樂，「這部電影真的很棒。照明娛樂的動畫風格總是讓我覺得很不可思議。每一格畫面的各種細節真的是令人嘆為觀止。」魯斯特絕對會馬上成為全球觀眾最喜愛的角色，所以如果有這個機會，哈里遜福特會考慮替《寵物當家3》配音嗎？「當然會囉。」哈里遜福特說：「有何不可？我超愛的。」

事實上，《寵物當家》在全球締造8.75億美金的驚人票房，照明娛樂執行長克里斯梅勒丹德利、他的製作夥伴珍妮特希利、再度回歸的編劇布萊恩林奇以及再度回歸的導演克里斯雷納德，幾乎就在《寵物當家》獲得空前成功之後，就馬上開始探索他們創造的角色下一篇章的故事概念。

照明娛樂執行長克里斯梅勒丹德利坦言，希望跟他最頂尖的創意團隊探索寵物的秘密感情生活，還有人類與他們彼此無條件付出的愛，「《寵物當家2》一片最迷人的元素之一就是我們和我們的寵物之間的關係，其實是一種互相關愛的關係。不只是我們會照顧我們的寵物，我們的寵物其實也會照顧我們。」有時候他們把我們照顧得太無微不至了。

《寵物當家2》其中一個主題就是直升機父母過度保護的教養方法，以及這種教養方法對父母和小孩造成的衝擊。導演克里斯雷納德說：「編劇布萊恩林奇、製片克里斯梅勒丹德利和我在交換一些關於寵物與小孩子之間的關係的點子。我們發現這個故事有一個很棒的全新方向，那就是看到小孩子和他們的寵物之間的關係發展成真摯的愛。這個故事有很多方面都來自我們本身的經驗。我小時候養過一隻叫珊咪的愛爾蘭塞特犬，她在我和其他小孩子旁邊的時候，就會變得非常溫和和乖巧。」

《寵物當家3》將於6月6日在台上映。