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關鍵開幹／欠稅染毒買春 賀一航關74天當副總統

新聞節目中心／綜合報導

縱橫演藝圈40年的資深藝人賀一航，驚傳在3日晚間傳出病逝消息，震撼演藝圈。網友找出他20年前上豬哥亮歌廳秀的片段，當時他報了「63、64」明牌數字，如今賀一航病逝，日子就是在6月3日，且壽命正好是64歲，和當初的明牌數字不謀而合，成了一個難以解釋的巧合。6月5日下午2點的《關鍵開幹》，邀請資深媒體人許聖梅、資深媒體人江中博、資深媒體人黃敬平、生物老師潘彥宏一起來探討。

賀一航曾經紅到家喻戶曉，30幾年前，才30出頭的他，和師父豬哥亮2人在秀場說學逗唱，因而打響名號，賀一航年輕時外表帥氣、反應快，在豬哥亮面前能接球、找話題、製造笑料，後來隨著豬哥亮錄影帶發行，師徒聲勢轟動全台，當年一個月要賺數百萬，對賀一航而言根本不是問題。

但隨著演藝圈走紅，賀一航風光又有錢，開始沉迷賭桌，麻將狂打3天3夜不厭倦，一次就輸掉上百萬，20年賭債欠了上千萬，之後還因工作不穩定，欠稅831萬遭到管收，再一次登上社會新聞版面。

另外，近日發現在休眠的大屯火山群偵測到類似動物的「心跳」，平均每18分鐘發生一次重複性地震，更發現龜山島下藏有岩漿庫，同時中研院研究團隊證實大屯火山群許多地鳴現象與火山噴氣活動有關，生物老師潘彥宏則舉例，如小油坑爆裂帶有多次爆炸式的噴氣紀錄，甚至出現類似「火山對話」的有趣現象。

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不過近日中美兩國除了貿易戰打得火熱外，戰火更延燒到外太空，美國太空總署（NASA）日前宣布以「阿提米絲」（Artemis）為名的最新登月計畫，計畫未來10年發射37枚火箭到月球，其中至少5枚載人，並在2024年前送人上月球，2028年在月球建立永久基地。

▲▼關鍵開幹節目主持人與來賓。（圖／記者劉芷妤攝）

▲關鍵開幹節目主持人與來賓。（圖／記者劉芷妤攝）

而大陸「嫦娥四號」無人探測器則在月球背面的馮卡門隕石坑成功著陸，更在月球上發現古代火山爆發的產物。在過去幾次登月計畫中，曾取回月球表面的岩石樣本，研究後發現竟含早期地球碎片，這意外的發現讓來賓們驚呼「難道過去的月球和地球同屬一家？」，還是真的有外星人呢？《關鍵開幹》節目分別推出「關鍵熱搜」、「奇聞異事」、「歷史謎團」、「奇案追蹤」、「幹哥推推」五個小單元，所有獨家又勁爆的內容，更多節目內容請鎖定每週四、週五下午1點《關鍵開幹》，與主持人彭華幹（幹哥）作伙在雲端討論最熱門話題。

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關鍵開幹, 彭華幹, 賀一航, 月球, 大屯火山, 心跳

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