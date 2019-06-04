ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

KID曝賀一航吞保健品...狂拉10次照錄影！　不捨：我們以為他沒事

記者林彥君／台北報導

林柏昇（KID）和熊熊主持《星光雲！RUN新聞》，KID入伍後由黃鴻升（小鬼）接棒主持。熊熊和小鬼今（4日）到替代役的「役年之中」活動懇親，KID談到昨（3日）在軍中得知賀一航（賀大哥）病逝很震驚。

▲▼KID 。（圖／ETtoday）

▲KID在《星光雲！RUN新聞》錄影後談到賀一航 。（圖／ETtoday）

KID說因為在當兵，上一次和賀一航聯絡是上個月，「我們都叫賀大哥『賀爸』，賀爸都會私訊關心我最近好嗎，他也會在群組裡發長輩圖，他是我們的長輩圖魔人，發到我們會罵他『不要再發了！』不過現在回想起來，好想要他一直發長輩圖給我們。」

請繼續往下閱讀...

▲▼《我愛冰冰Show》收視慶功記者會,賀一航。（圖／記者李毓康攝）

▲賀一航日前《我愛冰冰Show》收視慶功記者會。（圖／資料照記者李毓康攝）

KID說賀一航私下個性可愛，一直希望能穿著年輕，和大家更貼近，KID有送賀一航幾件自己的品牌服裝，「賀大哥是我從小和爸爸看豬大哥錄影帶時很經典的人物，我能有機會跟他合作，一起錄《綜藝玩很大》是一個跨世代的事情，真是很大的緣分！」

▲▼中視《我愛冰冰Show》記者會,賀一航,沈玉琳。（圖／記者季相儒攝）

▲賀一航和沈玉琳主持中視《我愛冰冰Show》。（圖／記者季相儒攝）

KID透露，在錄《綜藝玩很大》時，發現賀一航每天都會吃保健食品，「感覺到他其實有病痛，但不會在我們面前表現出來，他很拼，印象最深是有次到國外出外景，他有點水土不服，一直拉肚子，一天拉了10幾次，但在正式錄影玩遊戲時看起來完全沒事，很敬業，我們都以為賀爸沒有問題，看到新聞傻眼，製作人當下也覺得不可能。」後來消息證實感到非常不捨。

「哼！誰先退讓誰是小狗！」　博美兄弟嘔氣笑翻網友　

推薦閱讀

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了

獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了

賀一航過完年後沒有消息…「女兒」六月泣不成聲：我們太大意了

賀一航過完年後沒有消息…「女兒」六月泣不成聲：我們太大意了

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

李亞萍曝賀一航「微笑」離開　余天淚：剛出加護病房就走了　　

李亞萍曝賀一航「微笑」離開　余天淚：剛出加護病房就走了　　

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

獨／賀一航生前3個月才買房　白冰冰悲痛：他有房貸壓力找我幫忙

獨／賀一航生前3個月才買房　白冰冰悲痛：他有房貸壓力找我幫忙

老婆Judy救他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪相守10多年

老婆Judy救他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪相守10多年

錄《RM》動手怒揍HAHA！他驚覺失控道歉…李光洙親睹：真的生氣了

錄《RM》動手怒揍HAHA！他驚覺失控道歉…李光洙親睹：真的生氣了

抓包許維恩「陪新歡回家過夜」　穩交恩愛舉動..KID真的OUT了

抓包許維恩「陪新歡回家過夜」　穩交恩愛舉動..KID真的OUT了

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了

賀一航過完年後沒有消息…「女兒」六月泣不成聲：我們太大意了

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

李亞萍曝賀一航「微笑」離開　余天淚：剛出加護病房就走了　　

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

獨／賀一航生前3個月才買房　白冰冰悲痛：他有房貸壓力找我幫忙

老婆Judy救他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪相守10多年

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

賀一航, KID, 熊熊, 小鬼

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 不同國家女性體味大不同　日本少女是「這一味」…研究：10幾歲最香！
  2. 陳冠希緊抱女兒「深情獻吻」　粉羨：太幸福了！　
  3. 獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因
  4. 罹癌8年「為什麼賀一航不化療？」　白冰冰曝原因：是很有GUTS的英雄
  5. KID曝賀一航吞保健品...狂拉10次照錄影！　不捨：我們以為他沒事
  6. 賀一航生前還想喝沙士　包偉銘難過「以為可享福」曝他財務狀況
  7. 賀一航「完全不知道自己會死」　白冰冰說到一半痛哭：入院才5天！
  8. 賀一航離世「不單是因為大腸癌」　白冰冰哽咽：10天前就沒收到訊息了…
  9. 賀一航癌逝　劉福助慟：跟師父豬哥亮一樣都不接受化療
  10. 賀一航「最後2集」播出日期公布！扮皇帝演喜劇...工作人員：他從沒喊累

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366