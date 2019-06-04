KID曝賀一航吞保健品...狂拉10次照錄影！　不捨：我們以為他沒事

記者林彥君／台北報導

林柏昇（KID）和熊熊主持《星光雲！RUN新聞》，KID入伍後由黃鴻升（小鬼）接棒主持。熊熊和小鬼今（4日）到替代役的「役年之中」活動懇親，KID談到昨（3日）在軍中得知賀一航（賀大哥）病逝很震驚。

▲KID在《星光雲！RUN新聞》錄影後談到賀一航 。（圖／ETtoday）

KID說因為在當兵，上一次和賀一航聯絡是上個月，「我們都叫賀大哥『賀爸』，賀爸都會私訊關心我最近好嗎，他也會在群組裡發長輩圖，他是我們的長輩圖魔人，發到我們會罵他『不要再發了！』不過現在回想起來，好想要他一直發長輩圖給我們。」

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▲賀一航日前《我愛冰冰Show》收視慶功記者會。（圖／資料照記者李毓康攝）

KID說賀一航私下個性可愛，一直希望能穿著年輕，和大家更貼近，KID有送賀一航幾件自己的品牌服裝，「賀大哥是我從小和爸爸看豬大哥錄影帶時很經典的人物，我能有機會跟他合作，一起錄《綜藝玩很大》是一個跨世代的事情，真是很大的緣分！」

▲賀一航和沈玉琳主持中視《我愛冰冰Show》。（圖／記者季相儒攝）

KID透露，在錄《綜藝玩很大》時，發現賀一航每天都會吃保健食品，「感覺到他其實有病痛，但不會在我們面前表現出來，他很拼，印象最深是有次到國外出外景，他有點水土不服，一直拉肚子，一天拉了10幾次，但在正式錄影玩遊戲時看起來完全沒事，很敬業，我們都以為賀爸沒有問題，看到新聞傻眼，製作人當下也覺得不可能。」後來消息證實感到非常不捨。