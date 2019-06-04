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雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

記者洪文／綜合報導

「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）4日宣布「暫退好萊塢」，拋下震撼彈！經過12個月拍攝新作品，他決定在今年剩下的時間退出演藝圈，與42歲妻子艾兒莎巴塔奇以及3個小孩在家中度過更多時間，粉絲聽完原因哭了：「好好回家吧！」

▲▼《MIB星際戰警：跨國行動》克里斯漢斯沃。（圖／主播簡立喆攝）

▲克里斯漢斯沃近日全球巡迴宣傳《MIB星際戰警：跨國行動》。（圖／主播簡立喆攝）

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「雷神索爾」克里斯漢斯沃向外媒《The Daily Telegraph》表示：「我現在只想在家裡。」他宣布退出好萊塢，讓今年剩下的日子回到澳洲的家，「今年我不會再拍任何作品，我只想跟我的孩子在家裡，他們現在處在非常重要的成長年紀，他們還很年輕，可是已經意識到我比以前離開家裡的時間更多了。

▲▼「雷神索爾」克里斯漢斯沃、老婆艾兒莎巴塔奇、7歲大女兒印蒂亞蘿絲，以及雙胞胎兒子特瑞斯坦、沙夏。（圖／翻攝自艾兒莎巴塔奇Instagram）

▲「雷神索爾」克里斯漢斯沃、老婆艾兒莎巴塔奇感情超好。（圖／翻攝自艾兒莎巴塔奇Instagram）

事實上，「雷神索爾」克里斯漢斯沃曾在2018年透露，離開他的家人到海外工作變得一天比一天困難，特別是難以向他的7歲女兒印蒂亞蘿絲告別，「她通常只會說：『好的，再見父親！』現在卻變成向我說：『把拔！把拔！把拔！』，她以前從來不會叫我『把拔』的。」讓他特別難過。

▲▼「雷神索爾」克里斯漢斯沃、老婆艾兒莎巴塔奇、7歲大女兒印蒂亞蘿絲，以及雙胞胎兒子特瑞斯坦、沙夏。（圖／翻攝自艾兒莎巴塔奇Instagram）

▲「雷神索爾」克里斯漢斯沃非常疼愛小孩。（圖／翻攝自艾兒莎巴塔奇Instagram）

「雷神索爾」克里斯漢斯沃與西班牙辣妻艾兒莎巴塔奇認識一年後於2010年結婚，兩人小孩包括7歲大女兒印蒂亞蘿絲，以及雙胞胎兒子特瑞斯坦、沙夏（Tristan & Sasha），他時常利用工作空檔陪伴家人，並在Instagram上曬一家五口天倫樂，好老公、好爸爸的形象深受粉絲狂讚。

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