鯊魚被割尾「鮮血直噴丟回海裡」　兇手爽笑PO網…水行俠爆髒話：我會抓到你

記者李湘文／綜合報導

美國男星傑森摩莫亞（Jason Momoa）以「水行俠」角色爆紅，在現實生活中也是有正義感的人，近期因為在網路上看到有人惡意砍掉鯊魚尾巴，氣到轉發影片大罵髒話，更公開放話：「我會付出一切去抓這些白癡！」

▲▼傑森摩莫亞以角色「水行俠」聞名。（圖／翻攝自傑森摩莫亞Instagram／《水行俠》劇照）

請繼續往下閱讀...

傷害鯊魚的影片近日在網路上瘋傳，幾名男子綁住鯊魚尾巴吊在船邊，切掉魚尾後讓身體墜回海中，失去尾巴的鯊魚還在噴著鮮血，就被丟回海裡拋棄不管，只能虛弱地在海中擺動。這幾名男子不只拍下割尾過程，還招搖地自拍爽笑，表情洋洋得意，引爆眾怒。

▲一群男子殘忍割掉鯊魚尾巴，還得意大笑拍影片。（圖／翻攝自傑森摩莫亞Instagram）

傑森摩莫亞便轉發了這則影片，氣到難以控制情緒，在Instagram上痛罵連連：「去他們這些蛀蟲，人類到底有什麼問題，我真他X地難過。我會付出一切去抓這些白癡，X！」他PO出影片中男子露臉的截圖，痛訴：「你們的笑讓我暴怒，當我聽到你們的笑聲和你們說的話，我是第一次這麼想傷害一個人。」

▲鯊魚失去尾巴，在海裡鮮血直流。（圖／翻攝自傑森摩莫亞Instagram ）

傑森摩莫亞沉痛表示，影片裡的人可能平時看起來是好人、好朋友、好爸爸，卻做出如此惡劣的行為，「我人生中從來沒有看過這麼殘忍的事情。」他認為人都會犯錯，「但你們做的事就只是邪惡，純粹的邪惡。你們對鯊魚做了什麼，就會得到什麼。」字字句句都顯露出他的憤怒。

除了傑森摩莫亞，台灣男星王陽明也跟著轉發影片，同樣惱怒飆罵：「實在太他X的可惡了，這些人太噁心，實在太過分。」他難過表示，影片中的格陵蘭鯊（Greenland shark）可以活200年以上，如今卻變成這副慘狀，「為什麼要這麼做？」看了令人心痛。