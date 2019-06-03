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梁靜茹擁抱凝望天心！　一起打掃修指甲「快愛上對方了」

記者盧薇淩／台北報導

情歌天后梁靜茹最新主打《類情人》MV請來天心情義相挺，原本就是同經紀公司，兩人私下也是好友，第一次合作的他們，在MV中飾演好朋友，在劇中宛如連體嬰般一起逛街、打掃、修指甲，還常常得擁抱、相視而笑或凝望，甚至還同睡一張床，默契十足。

▲▼梁靜茹天心拍MV 。（圖／環球唱片提供）

▲梁靜茹跟天心拍MV。（圖／環球提供）

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相識多年卻是首次合作，2人開玩笑說：「彼此深情凝視的戲，看了都快愛上對方了！」雖然是首次合作，但在戲中有許多是眼神交流或是擁抱的戲，都是當下2人憑著直覺自然發生，可說默契十足。有趣的是，身為天心的「類情人」，梁靜茹在MV中除了會去她家打掃，還幫她修指甲、按摩，讓梁靜茹打趣說：「我拍MV還可以順便打工賺外快，頓時覺得導演超貼心！」

為了這個極富戲劇張力的MV故事，梁靜茹特別邀請自己的好友天心擔任女主角，認識多年卻是首次跟梁靜茹合作的天心開玩笑說：「很感謝靜茹邀請，因為她再不找我，我就要翻臉了！」為了《類情人》MV中挑戰拍「床戲」的梁靜茹，因為天心的演技而被激發起戲癮，一場導演要她在生氣情緒中表現心疼感覺的雙重內心戲，梁靜茹直呼是一大挑戰，卻一次到位，讓天心稱讚說：「這次靜茹的表現讓我嚇到！因為跟平常唱歌給人心靈導師的印象有反差。」天心還打趣笑說：「感覺踩到我頭上了！因為平常都是我當女俠，沒想到女俠換人做了！」

▲▼梁靜茹天心拍MV 。（圖／環球唱片提供）

▲梁靜茹和天心首度合作。（圖／環球提供）

情歌天后梁靜茹睽違7年強勢回歸歌壇之作《我好嗎？太陽如常升起》於5月全亞洲發行，《類情人》，就是由曾為梁靜茹打造經典情歌《勇氣》的光良，為她量身訂做的一首歌，以純粹的鋼琴旋律搭配作詞人黃婷所創造的新詞彙「類情人」。

在做專輯時就以「慘」字為概念去製作的梁靜茹，一開始聽到「類情人」這3個字的感想就是：「超慘！」她說：「很多都會女性愛慕身邊的男性好友，會崇拜同事，日久生情，就會暗戀他，到最後就變明戀了，對方也知道，但你就是想在他身邊，為他付出一切，但是不能成為情人，這真的是很慘的狀況！而這首歌也是專輯中『慘狀』排名數一數二的歌！」

▲▼梁靜茹天心拍MV 。（圖／環球唱片提供）

▲梁靜茹跟天心拍MV。（圖／環球提供）

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