《哥吉拉II怪獸之王》全台5天票房破億　「續集對金剛」導演證實：不會平手

華納兄弟、傳奇影業電影《哥吉拉II怪獸之王》(Godzilla: King Of The Monsters)全台上映5天票房破億,片尾鋪陳2020年3月13日上映的「怪獸宇宙」續集《哥吉拉對金剛》(Godzilla vs. Kong),兩者勝負掀起網友熱論:「哥吉拉噴光束,金剛要怎麼打?」不過導演亞當溫高德(Adam Wingard)證實,兩大怪獸將會出現贏家,不會有平手的情況發生。

《哥吉拉對金剛》首張視覺海報。



《哥吉拉II怪獸之王》導演、《哥吉拉對金剛》共同編劇麥可道格堤(Michael Dougherty)向外媒《Bloody Disgusting》透露,「我們正在考慮牧羊人大衛打敗巨人歌利亞的情況,每個人聽到哥吉拉要與金剛打鬥的那一刻,第一反應都是『金剛沒機會了』,就像看著洛基對打俄羅斯拳王伊萬一樣,似乎不太公平的,不過失敗者可能會有驚喜。」

那麼驚喜是什麼?《哥吉拉對金剛》共同編劇麥可道格堤坦言,金剛「非常聰明」且具有極高的敏捷性、使用工具的能力,再一次看到牠會變得更加成熟,「如果你真的花時間把金剛看成一個角色,就好像『好吧,在骷髏島,他是一個青少年,所以他還在成長。』上一集看到他的時間背景在20世紀70年代,你知道他現在長到多大了嗎?」

《金剛:骷髏島》劇照。



有些人認為可能是人類希望透過金剛擊垮哥吉拉,共同編劇麥可道格堤透露:「對於哥吉拉來說,金剛不是偶然出現的。」他坦言,當時日本電影製片人看到金剛受到啟發,希望他們對打的動機是合理的,不是做作的,「當地球上出現兩隻具有侵略性的動物,並且都認為自己是整個物種的合法統治者的時候,兩方可能做的絕對不是見面喝下午茶而已。」

兩大著名角色對打,時常都會打成平手,不過《哥吉拉對金剛》導演亞當溫高德向外媒《Entertainment Weekly》肯定表示:「我的確希望有一個明確的贏家,雖然日本原版電影很有趣,但是你會覺得有點失望,電影沒有採取明確的立場,你知道至今許多人還在討論那一場戰鬥到底是哪一方獲勝,所以我希望觀眾看完電影離場可以說出「好的,牠是贏家」的劇情。」

《哥吉拉II怪獸之王》劇照。



在沒有連假的加持之下,又有《阿拉丁》、《捍衛任務3》等大片夾殺,《哥吉拉II怪獸之王》全台上映5天票房破億,與過年檔期《艾莉塔:戰鬥天使》票房實力相當,表現相當驚人,網友幾乎給予一面倒的好評,已有觀眾3刷並且大喊超值得。然而,接下來面臨《X戰警:黑鳳凰》上映,IMAX影廳放映場次只剩3天,且各大影城巨幕廳場次也會銳減,後續票房增幅速度將會放慢許多。

《哥吉拉II怪獸之王》全球首周末票房1.79億美金,北美地區在4108家影城放映,首周末票房4900萬美金,距離2014年《哥吉拉》9300萬美金、2017年《金剛:骷髏島》6100萬美金差距頗大。華納兄弟北美發行部負責人傑夫向外媒《Variety》表示:「我們面臨的挑戰和目標是確保觀眾擴大,電影規模擴大就是仰賴粉絲族群擴大,好消息是今天起孩子們放假了,所以每周7天都有觀眾!」