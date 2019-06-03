《哥吉拉II怪獸之王》全台5天票房破億　「續集對金剛」導演證實：不會平手

記者洪文／綜合報導

華納兄弟、傳奇影業電影《哥吉拉II怪獸之王》（Godzilla: King Of The Monsters）全台上映5天票房破億，片尾鋪陳2020年3月13日上映的「怪獸宇宙」續集《哥吉拉對金剛》（Godzilla vs. Kong），兩者勝負掀起網友熱論：「哥吉拉噴光束，金剛要怎麼打？」不過導演亞當溫高德（Adam Wingard）證實，兩大怪獸將會出現贏家，不會有平手的情況發生。

▲《哥吉拉對金剛》首張視覺海報。（圖／翻攝自推特）



請繼續往下閱讀...

《哥吉拉II怪獸之王》導演、《哥吉拉對金剛》共同編劇麥可道格堤（Michael Dougherty）向外媒《Bloody Disgusting》透露，「我們正在考慮牧羊人大衛打敗巨人歌利亞的情況，每個人聽到哥吉拉要與金剛打鬥的那一刻，第一反應都是『金剛沒機會了』，就像看著洛基對打俄羅斯拳王伊萬一樣，似乎不太公平的，不過失敗者可能會有驚喜。」

那麼驚喜是什麼？《哥吉拉對金剛》共同編劇麥可道格堤坦言，金剛「非常聰明」且具有極高的敏捷性、使用工具的能力，再一次看到牠會變得更加成熟，「如果你真的花時間把金剛看成一個角色，就好像『好吧，在骷髏島，他是一個青少年，所以他還在成長。』上一集看到他的時間背景在20世紀70年代，你知道他現在長到多大了嗎？」

▲《金剛：骷髏島》劇照。（圖／華納兄弟提供）



有些人認為可能是人類希望透過金剛擊垮哥吉拉，共同編劇麥可道格堤透露：「對於哥吉拉來說，金剛不是偶然出現的。」他坦言，當時日本電影製片人看到金剛受到啟發，希望他們對打的動機是合理的，不是做作的，「當地球上出現兩隻具有侵略性的動物，並且都認為自己是整個物種的合法統治者的時候，兩方可能做的絕對不是見面喝下午茶而已。」

兩大著名角色對打，時常都會打成平手，不過《哥吉拉對金剛》導演亞當溫高德向外媒《Entertainment Weekly》肯定表示：「我的確希望有一個明確的贏家，雖然日本原版電影很有趣，但是你會覺得有點失望，電影沒有採取明確的立場，你知道至今許多人還在討論那一場戰鬥到底是哪一方獲勝，所以我希望觀眾看完電影離場可以說出「好的，牠是贏家」的劇情。」

▲《哥吉拉II怪獸之王》劇照。（圖／華納兄弟提供）



在沒有連假的加持之下，又有《阿拉丁》、《捍衛任務3》等大片夾殺，《哥吉拉II怪獸之王》全台上映5天票房破億，與過年檔期《艾莉塔：戰鬥天使》票房實力相當，表現相當驚人，網友幾乎給予一面倒的好評，已有觀眾3刷並且大喊超值得。然而，接下來面臨《X戰警：黑鳳凰》上映，IMAX影廳放映場次只剩3天，且各大影城巨幕廳場次也會銳減，後續票房增幅速度將會放慢許多。

《哥吉拉II怪獸之王》全球首周末票房1.79億美金，北美地區在4108家影城放映，首周末票房4900萬美金，距離2014年《哥吉拉》9300萬美金、2017年《金剛：骷髏島》6100萬美金差距頗大。華納兄弟北美發行部負責人傑夫向外媒《Variety》表示：「我們面臨的挑戰和目標是確保觀眾擴大，電影規模擴大就是仰賴粉絲族群擴大，好消息是今天起孩子們放假了，所以每周7天都有觀眾！」