王心凌靠《大眠》抱走3項大獎！　「16位弦樂手」超磅礡

記者關韶文／台北報導

「hito流行音樂頒獎典禮」2日晚間在台北小巨蛋登場，她特別為今晚的演出全新編排了新歌組曲，虐心主打《大眠》巧妙串接幽默俏皮風格《劈你的雷正在路上》，16位弦樂手加上8位舞者力與美的堅強陣容，相當用心。

王心凌抱走三大獎項：年度十大華語歌曲《大眠》、Hit Fm聽眾最愛情歌《大眠》，以及最受歡迎女歌手，她表示，「準備了3年的作品，受到大家的肯定和喜愛，是最開心的事情！謝謝Hito給自己這麼大的鼓勵，更謝謝歌迷的支持，會繼續努力做出更好的音樂作品、唱更多的好歌，也會帶著這些好音樂到不同的地方和大家見面。」

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▲▼王心凌演唱《大眠》。（圖／記者黃克翔攝）

她也謝謝所有參與這張專輯的老師們，以及環球唱片！心凌說：「音樂真的很美好，我很幸運可以一直在音樂裡生活著，也很開心可以一直在音樂裡耕耘著。」

▲▼王心凌開心抱走3項大獎。（圖／記者季相儒攝）

由Hit Fm聯播網主辦的hito流行音樂獎，是台灣最具指標的音樂盛事之一，更是國內唯一由電台主辦的大型頒獎典禮！「絕對音樂．絕對星勢力」2019 hito流行音樂獎頒獎典禮今晚在台北小巨蛋盛大舉行，典禮共計頒發42個獎項。

出席藝人包括：BCW、Erika劉艾立、Julia 吳卓源、KARENCICI、小球莊鵑瑛、王心凌、王笠人、白安、艾怡良、吳奇、李千那、李玉璽、李佳薇、李英宏、李榮浩、沙楠杰、炎亞綸、邱詩凌、柯智棠、茄子蛋、孫盛希、泰坦TITAN、張立昂、梁文音、陳勢安、黃子佼、楊丞琳、獅子LION、頑童MJ116、廖柏雅、潘瑋柏、蔡依林、蔡健雅、蕭秉治、蕭敬騰、蕭煌奇、魏如萱waa、嚴正嵐，共有38組藝人將接力演唱 。