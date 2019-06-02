漏網／陳勢安：希望女生都脫單！　訪完背後抱女記者全嗨翻

記者盧薇淩／台北報導

歌手陳勢安2日出席Hito頒獎典禮，除了擔任頒獎人，也演唱《與我無關》，他下台後受訪，表示最近在練肌肉增肌，媒體拱展示成果，他說：「還沒練好，我喜歡厚實的感覺，之前太瘦。」問起感情狀態，他說目前單身，是否考慮跟粉絲交往？他笑說：「我不會追這種流行。」

▲陳勢安將過生日。（圖／記者季相儒攝）

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陳勢安4日將過生日，問起生日願望，他說：「我希望我身邊的人，都可以很幸福，女生都可以趕快有男友，因為她們常說我的青春裡，有他們的童年，陪我度過很多，重心都在我身上沒機會戀愛，一個一個有希望，我就可以趕快擺脫罪名。」受訪後結束，他還現場擁抱單身女記者，上演浪漫的「鐵達尼號」背後擁抱，把幸運傳給她們，祝她們快脫單；他日前跟朋友去日本旅遊，「我一開始很排斥，因為我是負責吃跟住的，有想買頭飾，我一直很想去買。」

出席藝人包括：BCW、Erika劉艾立、Julia 吳卓源、KARENCICI、小球莊鵑瑛、王心凌、王笠人、白安、艾怡良、吳奇、李千那、李玉璽、李佳薇、李英宏、李榮浩、沙楠杰、炎亞綸、邱詩凌、柯智棠、茄子蛋、孫盛希、泰坦TITAN、張立昂、梁文音、陳勢安、黃子佼、楊丞琳、獅子LION、頑童MJ116、廖柏雅、潘瑋柏、蔡依林、蔡健雅、蕭秉治、蕭敬騰、蕭煌奇、魏如萱waa、嚴正嵐，共有38組藝人將接力演唱 。