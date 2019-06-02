被批「說謊成癮」向太酸她讀書少　張柏芝沉默7日說話了！

記者傅家妤／綜合報導

香港女星張柏芝在陸綜《天天向上》上說自己從不吃肉，對兒子愛吃的食物也頻跳針、答非所問，在26日該節目播出後，隨即被網友抓包說謊，甚至有網友翻出她過去說過的誇張言論，狠虧她「說謊成癮」，娛樂大亨向華強的老婆向太（陳嵐）也在微博上直斥她「讀書少」、「離婚後心理扭曲」等。對此，而張柏芝在沉默數日後終於回應了。

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▲張柏芝自稱從未吃過肉，卻被網友翻出大口吃肉的畫面。（圖／翻攝自秒拍／《天天向上》、微博／素鯊）

張柏芝在節目中稱兒子很愛吃自己做的飯，但當被主持人追問菜色時，她卻說不出來兒子最愛吃的是哪一道，只能說出大兒子喜歡吃「白米飯」，小兒子愛吃「漢堡」，隨後還強調自己天生愛吃蔬菜，「從來沒吃過肉。」沒想到卻被網友翻出過去吃肉的畫面打臉。甚至還有人整理出她過去在節目中曾說過的誇張言論，其中包括，「不吃不喝連續睡了16天」、「連續流產了4次，才有了Quintus」、「拍戲3個月不睡覺」、「越吃消夜就越瘦」，掀起不少熱議。

▲向太批張柏芝。（圖／翻攝自微博／張柏芝、向太）

對此，向太1日在微博上發長文，直指張柏芝在經常說謊，全因「書讀得少」，單親和離婚更造成她「心理有所扭曲」，還稱對方說謊時神情都非常認真，目光也沒有絲毫閃爍，「感覺她說大話（說謊）張口就來，完全不經過大腦，自己吹牛吹到爽為止。」認為張柏芝的種種行徑都與「書讀太少」有關。

▲張柏芝IG發文。（圖／翻攝自IG／張柏芝）

事件延燒至今已經過去一周，張柏芝也忍不住在IG上發聲，貼出一張「人言可畏」的字眼，疑似回應被批「說謊成癮」一事，事實上近來也有不少粉絲力挺，替其緩頰，「她只是中文不太好，一時在節目上想不出兒子愛吃什麼也很正常」、「想不起兒子特別愛吃的，就是說謊了嗎」、「真的夠了，連說句話也要的這樣被放大檢視，可以善良點嗎！」