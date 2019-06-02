艾怡良挺胸「事業線爆出」　金曲獎竟打算來打掃

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后艾怡良今年再度入圍金曲，她今出席hito頒獎典禮獲頒「hito創作歌手」，穿上全黑開深V褲裝，帥氣又不失性感，她大方挺胸露溝，笑說自己走「中性辣」路線，但金曲戰袍的尺度還沒決定，「最想露的地方是事業線，我很提倡女生自然美！」男友也贊同女生應該要自在，因此不會限制她的穿著尺度。

▲艾怡良性感出席hito頒獎典禮。（圖／記者季相儒攝）

請繼續往下閱讀...

艾怡良說：「自然美就是不要塞，以不犯法為主，不要讓衣服掉下來造成法律上問題，可以舒服又自然，這樣就皆大歡喜。」她自虧看完入圍名單，「還是來幫大家打掃好了，這次有入圍就覺得非常榮幸。」她之前讓自己「放假」，馬上被周圍的人監督，因此已開始健身為金曲做準備。

此外，艾怡良也打算將許哲珮的水晶隨身攜帶，當作幸運物，男友當天也會在場幫艾怡良甜蜜打氣，她許願可拿專輯類獎項，代表工作團隊的所有人都受到肯定。

▲艾怡良性感出席hito頒獎典禮。（圖／記者季相儒攝）

「絕對音樂．絕對星勢力」2019 hito流行音樂獎頒獎典禮今晚在台北小巨蛋盛大舉行，典禮共計頒發42個獎項，出席藝人包括：BCW、Erika劉艾立、Julia 吳卓源、KARENCICI、小球莊鵑瑛、王心凌、王笠人、白安、艾怡良、吳奇、李千那、李玉璽、李佳薇、李英宏、李榮浩、沙楠杰、炎亞綸、邱詩凌、柯智棠、茄子蛋、孫盛希、泰坦TITAN、張立昂、梁文音、陳勢安、黃子佼、楊丞琳、獅子LION、頑童MJ116、廖柏雅、潘瑋柏、蔡依林、蔡健雅、蕭秉治、蕭敬騰、蕭煌奇、魏如萱waa、嚴正嵐，共有38組藝人將接力演唱 (以上按字母序／姓名筆劃排列) ，將帶來29段精彩絕倫的表演，星光閃爆小巨蛋！同時，Hit Fm更邀請包括Bii畢書盡、王治平、哈林庾澄慶、范瑋琪、陳珊妮、楊乃文、葛大為、蕭煌奇等重量級頒獎人，宛如一場音樂圈大派對！