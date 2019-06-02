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超大咖男神帥背吉他震撼小巨蛋！　魏如萱爆擠母乳給「他」喝

記者蔡琛儀／台北報導

魏如萱（娃娃）去年挺著4個月的孕肚義氣相挺參加2018 hito流行音樂獎，去年底生下兒子Louis後，今年又再度參加2019 hito流行音樂獎，也是她產後首場演出活動，她在後台語出驚人自爆，同門的準金曲歌王在後台喝了她特調的「母奶紅茶」！

▲▼魏如萱,茄子蛋,鳳小岳hito頒獎典禮飆歌。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼魏如萱、茄子蛋、鳳小岳在hito頒獎典禮飆歌。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼魏如萱,茄子蛋,鳳小岳hito頒獎典禮飆歌。（圖／記者黃克翔攝）

娃娃笑說，因為母奶太多，平常甚至多到會拿來洗澡，今天來小巨蛋她又臨時找不到冰箱，因此加到紅茶裡面給柯智棠喝，「我就說這是我剛剛擠得，柯智棠太瘦了，要讓他補一下！」而柯智棠事後的評價則是：「其實不稀薄，味道滿濃的。」她透露柯智棠因為過瘦，今天上台前她跟柯智棠借皮帶，柯就一直坐在後台不敢起身，深怕褲子掉下來。

娃娃今和茄子蛋攜手演繹《你啊你啊》，隨後近日才和娃娃合作新歌的神秘嘉賓鳳小岳，突然背著電吉他帥氣現身，彈奏一分鐘，自編的吉他SOLO，讓現場觀眾驚喜不已，訝異原來他不只會演戲，連吉他也彈的好，隨後鳳小岳和娃娃、茄子蛋三組藝人，共同演唱茄子蛋今年入圍金曲獎「年度歌曲獎」的《浪流連》，鳳小岳難得開金嗓，獻出小巨蛋處男秀。

▲▼魏如萱,茄子蛋,鳳小岳hito頒獎典禮飆歌。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼魏如萱和茄子蛋在hito頒獎典禮飆歌。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼魏如萱,茄子蛋,鳳小岳hito頒獎典禮飆歌。（圖／記者黃克翔攝）

對於要用台語演唱整首歌，娃娃下了很多工夫在咬字與台語發音口氣上的琢磨，茄子蛋主唱阿斌更擔任起台語小老師親自娃娃和鳳小岳《浪流連》台語歌詞發音。不過和男神同台，茄子蛋也打趣說，當然會擔心帥度被鳳小岳搶走，但也沒辦法。

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