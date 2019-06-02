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黃子佼想對唱情歌：取代陶喆蔡依林！二專卡關「小燕姐在報稅」

記者盧薇淩／台北報導

黃子佼以歌壇新人身份推出專輯，2日出席「hito年度大躍進」獎項，拿下生涯第一座音樂獎項，不過原本可以有4分鐘表演時間，他把自己的時間捐出來，給歌壇新人表現時間，「我真的深思熟慮20天，整個節目單這麼滿，他們比我更需要這4分鐘，那我就捐出來，他們很多都比我厲害，希望他們別讓我失望。」

▲▼2019hito流行音樂獎頒獎典禮後臺背板,黃子佼。（圖／記者季相儒攝）

▲黃子佼想和孟耿如合唱。（圖／記者季相儒攝）

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黃子佼去年底推出出道30年來的專輯，問起第二張何時推出？他說：「最近在報稅，小燕姐頭很痛，但我有很多想法，還有對音樂的熱愛。」他與未婚妻孟耿如計畫明年舉辦婚禮，他也說：「那天在聊辦婚禮的事情，遇到潘協慶老師，他問說要不要寫一首合唱歌，我想如果可以取代陶喆、蔡依林那首歌，他們還不是情侶，如果我跟耿如有一首歌的話，是夫妻的意義挺特別」，說到這現場媒體大笑，他說：「就是要夠熟才可以這樣開玩笑嘛。」

▲▼2019hito流行音樂獎頒獎典禮後臺背板,黃子佼。（圖／記者季相儒攝）

▲黃子佼許願李宗盛替他寫歌。（圖／記者季相儒攝）

不過他也說，如果這麼有意義的話，希望這首歌能交給別人來寫，「我認識這麼多人，小時候最崇拜李宗盛，大哥如果真的能幫我寫的話，我真的會跪著去他家。」不過一切不強求，「今天拿到獎，是我的傳家之寶了。」

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