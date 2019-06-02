李玉璽情變後首露面　飆唱「疑泛淚」洩與溫妮近況

記者蔡琛儀／台北報導

李玉璽2日出席「hito流行音樂獎」頒獎典禮，領走「hito潛力男聲」，並演唱專輯中的歌曲《沒那麼脆弱》，或許是情場失意，他今晚唱起這首悲歌似乎格外有感，他透露和溫妮是和平分手，兩人至今也還是朋友，偶爾會小小閒聊一下，「大家都過得好就好了！」現在也還沒急著刻意去談戀愛。

▲李玉璽在hito飆唱。（圖／記者黃克翔攝）

李玉璽3月底被爆出與溫妮一年多戀情破局，今也是他情變後首次公開露面，他表示之前到廣州拍戲，被虧是「藉工作療傷」，被問到難過時是否會聽自己的歌，他則嘴甜不忘替剛推出新專輯的師兄畢書盡打廣告。他也說今天領獎還來不及跟溫妮說，雖然現在沒有另一半可分享喜悅，但幸好還能跟爸媽說。

請繼續往下閱讀...

不過他在唱到《沒那麼脆弱》的尾聲時，音準疑似飄掉，他對此則自虧：「我只記得開場我說：『大家好』的時候，好像破音了。」是否唱到眼眶泛淚？他則說是看到粉絲都還在，開心不已的關係。

▲李玉璽開心領獎。（圖／記者季相儒攝）

「絕對音樂．絕對星勢力」2019 hito流行音樂獎頒獎典禮今晚在台北小巨蛋盛大舉行，典禮共計頒發42個獎項，出席藝人包括：BCW、Erika劉艾立、Julia 吳卓源、KARENCICI、小球莊鵑瑛、王心凌、王笠人、白安、艾怡良、吳奇、李千那、李玉璽、李佳薇、李英宏、李榮浩、沙楠杰、炎亞綸、邱詩凌、柯智棠、茄子蛋、孫盛希、泰坦TITAN、張立昂、梁文音、陳勢安、黃子佼、楊丞琳、獅子LION、頑童MJ116、廖柏雅、潘瑋柏、蔡依林、蔡健雅、蕭秉治、蕭敬騰、蕭煌奇、魏如萱waa、嚴正嵐，共有38組藝人將接力演唱 (以上按字母序／姓名筆劃排列) ，將帶來29段精彩絕倫的表演，星光閃爆小巨蛋！同時，Hit Fm更邀請包括Bii畢書盡、王治平、哈林庾澄慶、范瑋琪、陳珊妮、楊乃文、葛大為、蕭煌奇等重量級頒獎人，宛如一場音樂圈大派對！