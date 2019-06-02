ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

坐地上分小菜　妻夫木聰「最不大牌的大牌」連爆3大暖事蹟

記者林映妤／台北報導

兩大日本男神妻夫木聰、豐川悅司以及謝欣穎、莊凱勛、黃仲崑與黃遠共同演出的台日跨國合拍大片《亡命之途》1日舉行首映會，男神們先前已經來台宣傳，首映並未出席，不過有傳出妻夫木聰拍戲時都自己上工、不帶助理，堪稱是「最不大牌的大牌」，對此其他演員也「用力證實」！

▲▼《亡命之途》妻夫木聰、豐川悅司、謝欣穎、莊凱勛、黃仲崑、黃遠。（圖／威視提供）

▲▼《亡命之途》黃遠（左起）、黃仲崑、配樂大師坂本龍一、謝欣穎、莊凱勛。（圖／威視提供）

請繼續往下閱讀...

▲▼《亡命之途》妻夫木聰、豐川悅司、謝欣穎、莊凱勛、黃仲崑、黃遠。（圖／威視提供）

莊凱勛透露第一天拍戲時，妻夫木聰就拿著一碗麵在片場走，發現現場沒椅子，便很自然的坐到地上，還分小菜給大家吃，最後一群人就圍成一圈，「他很得意的拿出一台爸爸送他的18國翻譯機，開始用那台翻譯機跟大家聊天。」親民到不行。

謝欣穎也說，「他完成沒有把自己當成大明星或偶像，換戲時衣服、褲子現場就直接換，就連豐川先生也是！」黃遠則表示第一天碰到他雙方就互加微信，妻夫木聰可說是完全沒有大明星架子！

▲▼《亡命之途》妻夫木聰、豐川悅司、謝欣穎、莊凱勛、黃仲崑、黃遠。（圖／威視提供）

▲▼《亡命之途》謝欣穎與妻夫木聰、豐川悅司親密對戲。（圖／威視提供）

▲▼《亡命之途》妻夫木聰、豐川悅司、謝欣穎、莊凱勛、黃仲崑、黃遠。（圖／威視提供）

除此外，謝欣穎在《亡》片一人分飾兩角，不僅大秀日文，還有許多和妻夫木聰與豐川悅司的對手戲，她更和妻夫木聰在雨中近距離接觸，且即興演出的甜蜜互動，「當下真的很害羞，再辛苦也值得！」

至於莊凱勛飾演一名「沒有人味」神秘殺手，也對半野導演在大熱天要求他穿全套西裝卻不能流汗的要求留下深刻印象。辛苦熬過拍攝期的他在首映會現場大喊：「現在可以流汗很幸福！」

首度在大銀幕合作的黃仲崑與黃遠父子檔，這次在《亡命之途》中飾演黑道大哥與左右手小弟，互動如好朋友般的2人私下默契十足，在現場黃仲崑常即興演出，全靠黃遠一臉淡定接話，不按牌理出牌的表演讓演對手戲的豐川悅司留下深刻印象。電影6月6日上映。

▲▼《亡命之途》妻夫木聰、豐川悅司、謝欣穎、莊凱勛、黃仲崑、黃遠。（圖／威視提供）

▲▼黃仲崑、黃遠不按牌理出牌，讓豐川悅司印象深刻。（圖／威視提供）

▲▼《亡命之途》妻夫木聰、豐川悅司、謝欣穎、莊凱勛、黃仲崑、黃遠。（圖／威視提供）

摸到粉絲手上「有自殘傷疤」　 洛基秒抱緊：I GOT U！

推薦閱讀

獨家／《與惡》陳妤霸氣認女女戀！交往2年「系上公開秘密」：性別不是我考慮的點

獨家／《與惡》陳妤霸氣認女女戀！交往2年「系上公開秘密」：性別不是我考慮的點

《黑寡婦》獨立電影開拍　娜塔莉造型曝光！漫威迷哭：好想你

《黑寡婦》獨立電影開拍　娜塔莉造型曝光！漫威迷哭：好想你

夏于喬認「早在去年生日就求婚」　和林書宇登記過程超隨興

夏于喬認「早在去年生日就求婚」　和林書宇登記過程超隨興

《白雪公主》也要拍真人版！迪士尼首選《戀夏500日》的他

《白雪公主》也要拍真人版！迪士尼首選《戀夏500日》的他

羅伯派汀森確定接演新一任蝙蝠俠！華納證實「2選1」他獲勝

羅伯派汀森確定接演新一任蝙蝠俠！華納證實「2選1」他獲勝

快訊／夏于喬秘婚《百日告別》林書宇！曬日本婚紗照閃炸

快訊／夏于喬秘婚《百日告別》林書宇！曬日本婚紗照閃炸

峇里島直擊／克里斯漢斯沃：世界上我最愛的地方！藏和老婆超甜回憶

峇里島直擊／克里斯漢斯沃：世界上我最愛的地方！藏和老婆超甜回憶

《白雪公主》真人版她討論夯爆！「莉莉柯林斯」登熱搜近萬網友狂推

《白雪公主》真人版她討論夯爆！「莉莉柯林斯」登熱搜近萬網友狂推

峇里島直擊／豬對手變「豬隊友」！《憤怒鳥2》這點偷學超級英雄

峇里島直擊／豬對手變「豬隊友」！《憤怒鳥2》這點偷學超級英雄

獨家／《與惡》陳妤「有過一任女友」　大4歲圈外男友都知情

獨家／《與惡》陳妤「有過一任女友」　大4歲圈外男友都知情

唐綺陽：天蠍、處女2019下半財運最好！　但這3星座該注意荷包了

唐綺陽：天蠍、處女2019下半財運最好！　但這3星座該注意荷包了

《玩很大》新陣容出現「綜藝大哥」！　粉絲high爆：黃隊必贏

《玩很大》新陣容出現「綜藝大哥」！　粉絲high爆：黃隊必贏

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

唐綺陽：天蠍、處女2019下半財運最好！　但這3星座該注意荷包了

《玩很大》新陣容出現「綜藝大哥」！　粉絲high爆：黃隊必贏

《Voice3》分屍殺人魔真面目揭曉！演員名字登熱搜第一

同框江宏傑姊姊！　福原愛曬照慶生…「女神級顏值」掀日網暴動

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　史密斯「機智回應」保住夢想

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

徐若瑄取得MBA學位！出席「世新大學畢業典禮」學生暴動了

粉絲逛街巧遇子瑜　「她將口罩摘下合照」暖心小細節圈粉

林瑞陽「殘酷近照曝光」發福一大圈！　挽老婆現身…網傻眼：以為奶奶和孫女

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

亡命之途, 妻夫木聰, 豐川悅司, 謝欣穎, 莊凱勛, 黃仲崑, 黃遠

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 坐地上分小菜　妻夫木聰「最不大牌的大牌」連爆3大暖事蹟
  2. 「自己人」被搶！　羅志祥：如果你變心，我會上網罵你
  3. 《Voice3》分屍殺人魔真面目揭曉！演員名字登熱搜第一
  4. 藏了8個月！　《那年花開》胡杏兒公開「寶寶性別」
  5. 雷／《生死》大結局曾少宗突O了！器捐師老婆「最後決定」哭爆網友
  6. 雷神洩《復聯4》挺30kg肥肚真相！遭餐車老闆鄙視　鋼鐵人超愛摸
  7. 主唱瞞未婚妻「偷吃女貝斯手」　樂團閃電宣布解散…退出歌壇謝罪！
  8. 《玩很大》新陣容出現「綜藝大哥」！　粉絲high爆：黃隊必贏
  9. 想跟年輕女孩交往！　《變形金剛》男星拖了2年…正式恢單
  10. 《阿斯達》首集就有彩蛋　「時安」演他小時候…殘殺宋仲基爸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366