坐地上分小菜　妻夫木聰「最不大牌的大牌」連爆3大暖事蹟

記者林映妤／台北報導

兩大日本男神妻夫木聰、豐川悅司以及謝欣穎、莊凱勛、黃仲崑與黃遠共同演出的台日跨國合拍大片《亡命之途》1日舉行首映會，男神們先前已經來台宣傳，首映並未出席，不過有傳出妻夫木聰拍戲時都自己上工、不帶助理，堪稱是「最不大牌的大牌」，對此其他演員也「用力證實」！

▲▼《亡命之途》黃遠（左起）、黃仲崑、配樂大師坂本龍一、謝欣穎、莊凱勛。（圖／威視提供）

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莊凱勛透露第一天拍戲時，妻夫木聰就拿著一碗麵在片場走，發現現場沒椅子，便很自然的坐到地上，還分小菜給大家吃，最後一群人就圍成一圈，「他很得意的拿出一台爸爸送他的18國翻譯機，開始用那台翻譯機跟大家聊天。」親民到不行。

謝欣穎也說，「他完成沒有把自己當成大明星或偶像，換戲時衣服、褲子現場就直接換，就連豐川先生也是！」黃遠則表示第一天碰到他雙方就互加微信，妻夫木聰可說是完全沒有大明星架子！

▲▼《亡命之途》謝欣穎與妻夫木聰、豐川悅司親密對戲。（圖／威視提供）

除此外，謝欣穎在《亡》片一人分飾兩角，不僅大秀日文，還有許多和妻夫木聰與豐川悅司的對手戲，她更和妻夫木聰在雨中近距離接觸，且即興演出的甜蜜互動，「當下真的很害羞，再辛苦也值得！」

至於莊凱勛飾演一名「沒有人味」神秘殺手，也對半野導演在大熱天要求他穿全套西裝卻不能流汗的要求留下深刻印象。辛苦熬過拍攝期的他在首映會現場大喊：「現在可以流汗很幸福！」

首度在大銀幕合作的黃仲崑與黃遠父子檔，這次在《亡命之途》中飾演黑道大哥與左右手小弟，互動如好朋友般的2人私下默契十足，在現場黃仲崑常即興演出，全靠黃遠一臉淡定接話，不按牌理出牌的表演讓演對手戲的豐川悅司留下深刻印象。電影6月6日上映。

▲▼黃仲崑、黃遠不按牌理出牌，讓豐川悅司印象深刻。（圖／威視提供）