太陽如常升起　梁靜茹依舊動聽！一專輯喚醒7年前聽情歌療傷的你

文／傑米鹿

這是梁靜茹睽違了7年發行的新專輯。7年耶，讓我們想想這7年裡面，華語的音樂市場經歷了些什麼？

2012年後，剛好是唱作型歌手跟文青系音樂發展最蓬勃的日子，也經歷了獨立音樂與音樂祭的全盛時期。再到後來大陸音樂競賽節目在台灣風行，許多大陸流行音樂與翻唱熱曲紛紛傳來台灣，如薛之謙、蘇運瑩、宋冬野或說〈香水有毒〉、〈我們都一樣〉等，都是很好的例子。

後來又經過了《中國有嘻哈》的熱潮，R&B與嘻哈音樂在近年紛紛冒出頭的新人，或是沈澱多時的老OG，都蹭了一波不小的熱度。再到最近期，歌曲或歌名也要影片標題化，越灑狗血或越有梗越好，或是YouTuber紛紛出歌發片。那麼，這麼久沒發行完整專輯作品的梁靜茹，到底該做出什麼樣的音樂，才是最好的企劃方向？

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原先聽到梁靜茹要發片時，我的想法是這樣的。應該是找了這7年間都沒機會，卻在這幾年讓自己創作都變得非常有口碑的創作人合作，諸如：李榮浩、薛之謙、林俊傑、徐佳瑩、孫盛希、艾怡良、韋禮安、吳青峰等，都是很好的選擇。上列名字光是列出來就令人期待了對吧？

又或者是找來嘻哈圈炙手可熱的發燒貨，如熊仔或者OZI合作也無不可，畢竟梁靜茹也是唱過《沒有如果》此類帶有R&B風格的歌曲，再者不然找茄子蛋來個台語對唱，或許也是一種可能性。

梁靜茹近年因結婚生子而減緩了音樂作品的發行速度，上一張專輯已經是2012年的《愛久見人心》。這幾年間，梁靜茹仍然不時有廣告歌曲或者影視歌曲推出。

久未發片的梁靜茹，有太多可以做的事，如果我想得到，唱片公司一定也想得到。但，這張專輯全然推翻了上述的假設與想像，梁靜茹用一個他最擅長，也是我們最熟悉的方式，安安穩穩的，找來了長期合作的老班底，如鍾成虎、李焯雄等，說是「以一個同學會的方式，為專輯展開了為期一年多的討論與製作」，產出了這張《我好嗎？太陽如常升起》。

梁靜茹的聲音有一種魔力，這魔力並未因歲月的過去而改變，聆聽的時候反而會驚訝於自己，過了7年，市場上的抒情歌大多對自己早已沒用的時候，聽到梁靜茹的《慢冷》，哪怕就那麼一個尾音，或者一句精準的歌詞，就這樣子如針刺進原先你以為你早已雲淡風輕、進入穩交狀態的內心，在心底掀起一陣連你都覺得莫名其妙、不明所以地波瀾。

這張專輯幾乎沒有快歌，你可以明顯聽到專輯襯托的重點就放在梁靜茹的歌聲上，就如開頭的第一首《微光》，是一首做減法的歌曲，幾句樂句讓梁靜茹反覆吟唱，這樣的歌擺在專輯第一首，是非常正確的選擇，可以讓聽眾快速勾起對梁靜茹的聆聽記憶。

第三首《慢冷》則無疑是專輯中最精彩的歌曲，沒有意外會成為另一首經典的「靜茹情歌」，這首主打歌也定調了這張專輯的表現手法－慢冷。你不會在專輯中聽到太多的聲嘶力竭，儘管是悲傷與哀愁，也只會在歌曲中洽當好處地展現，促使你反覆聆聽，那才是最折磨人的事情。

這就是梁靜茹之所以為梁靜茹。七年過去了，她並沒有刻意要製作出一張在潮流最前端的國語專輯，而是選擇回到最熟悉的位置，用最舒服的狀態，繼續做著7年前、12年前、17年前都曾做到的事情，並繼續在2019年這樣做—用她的歌聲打動你，太陽如常升起，而梁靜茹依舊動聽。

▼梁靜茹《慢冷》。（影片來源：YouTube 梁靜茹官方專屬頻道 Fish Leong's Official Channel）

（以上圖片皆由環球唱片提供）

傑米鹿

KPOP＆華語音樂的長期觀察人員，寫過近千篇流行音樂報導，訪問過近百位歌手，同時也是Youtuber。想了解更多可到粉絲團【傑米鹿】

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