日版《我可能不會愛你》10主角公開！　大仁哥「換新工作」Maggie是短髮正妹

記者陳芊秀／綜合報導

台灣偶像劇《我可能不會愛你》被翻拍日劇，1日公開10主角的演出名單，同時主視覺的海報也曝光啦！日版找來白洲迅、足立梨花扮演「大仁哥」、「又青姐」，且定在7月15日播出，同時作品也將在大陸播出。

▲日版《我可能不會愛你》確定7月15日播出。（圖／翻攝自日網／《我可能不會愛你》官網）

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據日版的人物關係圖說明，足立梨花扮演製鞋公司的商品開發部主任「御手洗陽」。她和高中時代的男同學成為至交好友，公司裡被帥哥助理有意接近，緊接著5年前消失的前男友又出現，陷入感情糾葛。

白洲迅扮演地產公司的都市開發主任「石田蓮」，個性體貼，高中時對女主角說「我絕對不會喜歡上妳」，卻隱藏背後的真心。不同的是，台版「大仁哥」是航空公司地勤，日版則是地產公司主任，因此大多是西裝筆挺的造型。

▲白洲迅扮演暖男「大仁哥」，工作設定變地產公司主任，足立梨花是製鞋公司主管。（圖／翻攝自日網／《我可能不會愛你》官網）

除了男主角職場設定不同，日版「大仁哥」的家人從妹妹變姊姊。松本紀代扮演公司的派遣女員工「河野麻希」，將男主角蓮視為理想的結婚對象而主動追求；淺香航大扮演女主角前男友「水澤龍星」，消失5年又重新出現，而且是公司社長。

▲日版《我可能不會愛你》10主角關係圖公開，大仁哥妹妹變姊姊。（圖／翻攝自日網／《我可能不會愛你》官網）

▲淺香航大扮演「又青前男友」，松本妃代是倒追大仁哥的「Maggie」。（圖／翻攝自IG／淺香航大、松本妃代）

主視覺海報中，足立梨花笑倒在白洲迅懷中，兩人瞇眼大笑，劇未播已經先灑糖，有別於台版男女主角背靠背，互相刺探的畫風，日版海報文案寫著：「這個關係比愛情更加濃烈」，點出男女主角友情以上，超越愛情的羈絆。導演熊坂出坦言，因為台日風格不同，所以翻拍難度很高，「結果拍出了日本少見的電視劇。」全劇長達16集，除了在網路平台上線，也會在深夜時段播出，令觀眾相當期待。

▲《我可能不會愛你》台版海報，男女主角背靠背，感情互相試探。（圖／翻攝自日網／《我可能不會愛你》官網）

▲日版《我可能不會愛你》主視覺海報，男女主角大笑相擁，文案「這個關係比愛情更加濃烈」。（圖／翻攝自日網／《我可能不會愛你》官網）



