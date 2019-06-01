ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《阿拉丁》茉莉公主就是「粉紅戰士」！18歲登迪士尼舊片被挖出

KKBOX西洋小編 KKBOX西洋小編

最新最快最多元的西洋音樂娛樂大小事，就讓KKBOX西洋小編速遞給你！

文／Daniel C.

迪士尼最新真人版電影《阿拉丁》（Aladdin）至今已經上映一個星期，全球票房皆開出紅盤，口碑更是由黑翻紅，一掃上映前的種種猜疑與負評。電影本身除了還原度高又逼真之外，音樂的魔力瞬間將觀眾拉進回憶的旋渦裡，但最具話題性的人物不是男主角，也不是帥到不行的反派賈方，更不是歌曲本身，而是飾演茉莉公主的女演員娜歐蜜史考特（Naomi Scott）！

娜歐蜜在電影中展現出來的剛強堅毅、正義又不失優雅的性格，讓她很快就獲得觀眾喜愛，尤其那深邃的雙眸、小麥色的健康肌膚和令人陶醉的爆發嗓音，簡直是最完美的公主人選。許多人都驚訝於娜歐蜜的演唱技巧與好歌喉，但可能大家不知道，她可是自己發行過單曲、EP，也被迪士尼相中演出原創音樂電影等等，一步步累積經驗，才能有今天的傲人成績。

請繼續往下閱讀...

由於娜歐蜜的爸媽都是牧師，她從小就在教會的青年樂團演出，之後受到英國R&B女子團體Etheral欽點，團員凱勒布萊恩（Kéllé Bryan）發掘她，並將她簽下，於2014年推出首張迷你專輯《Invisible Division》。雖然發行的單曲EP並未受到太多關注，但已經培養娜歐蜜學習專業的歌唱訓練，讓她在日後得以用上這些秘密武器。

2011年，當年才18歲的娜歐蜜參與了迪士尼原創音樂電影《Lemonade Mouth》的演出，也在原聲帶獻唱多首歌曲，而這首〈She's So Gone〉著實令人印象深刻，唱著屬於青少女的搖滾歌曲，在餐廳桌子跳上跳下，稚嫩但有種初生之犢不畏虎的風範。當年的娜歐蜜早已展現驚人的好歌聲，只可惜電影未能像《歌舞青春》（High School Musical）那般轟動，但娜歐蜜也從未放棄過。

2015年時，娜歐蜜獲得出演《金剛戰士》（Power Rangers）的粉紅戰士一角，為其知名度更上一層樓，也在2017年上映後為她拿下第一座「青少年票選獎」的提名；更在日後被好萊塢相中，擔綱《阿拉丁》的女主角茉莉公主，相信許多樂迷、影迷看完後，都對茉莉公主的原創獨唱曲有著深刻的印象，〈Speechless〉完整將一位公主內心的澎湃與激情完美詮釋，聽完保證給你滿滿的自信能量！

而在茉莉公主一炮而紅後，娜歐蜜也與「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）共同參與今年11月即將上映的重啟版《霹靂嬌娃》（Charlie's Angels），勢必又會造成新一波火熱話題，也令人萬分期待，這幾位新時代女性如何聯手打造集美貌和智慧於一身的經典特務們。

不過，這麼有才華又美麗動人的她，在現實生活中可是已經有一位阿拉丁相伴了。在2014年，娜歐蜜與英國足球員佐敦史賓斯（Jordan Spence）已經公證結婚，兩人感情生活如膠似漆，幾乎時不時就在Instagram上放閃、甜蜜互動，在《阿拉丁》首映會時也聯袂出席，娜歐蜜更曾在社群網站上表示：「我的BFF，你真的性感又聰明，聞起來也很香......你是集所有於一身的，我夢想中的老公！」

推薦閱讀

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

陳妍希餐廳被偷拍！　嫁陳曉快3年…26字洩「婚姻現況」

陳妍希餐廳被偷拍！　嫁陳曉快3年…26字洩「婚姻現況」

女友愛露球出門講不聽！　吃醋男靈機一動「帶到文具店約會」…神結局笑翻300萬人

女友愛露球出門講不聽！　吃醋男靈機一動「帶到文具店約會」…神結局笑翻300萬人

賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

告別單身！12星座男這樣追　唐綺陽：這4星座「沒告白前都不算」

告別單身！12星座男這樣追　唐綺陽：這4星座「沒告白前都不算」

范冰冰C位復出落空！　活動前4小時除名「照片全面被刪」…默默進場畫面曝光

范冰冰C位復出落空！　活動前4小時除名「照片全面被刪」…默默進場畫面曝光

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

才結婚2年…　小小瑜老公「日本極樂摸摸4辣妹」…她崩潰：幾乎是全裸

金柱赫女友李宥英IG留下：好想死　愛人驟逝1年半吐真心「還很想他」

金柱赫女友李宥英IG留下：好想死　愛人驟逝1年半吐真心「還很想他」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

女老師車頭燈太亮！　「緊T包不住渾圓胸」形狀超美…高顏值臉蛋曝光：偶像等級

蔡依林新歌是「75年前真實大屠殺」！　孤島32男淫奪1女「狂殺過程」曝：變屍山

KARA知英退團5年「49kg→100kg」！　照片曝光：我都認不出自己了…

陳妍希餐廳被偷拍！　嫁陳曉快3年…26字洩「婚姻現況」

女友愛露球出門講不聽！　吃醋男靈機一動「帶到文具店約會」…神結局笑翻300萬人

賴琳恩「摘掉假睫毛」素顏曝光！　29歲HD照長這樣…網看傻：Wow

快訊／SJ前預備成員爆輕生　發文告別粉絲：我想休息了，再見！

告別單身！12星座男這樣追　唐綺陽：這4星座「沒告白前都不算」

范冰冰C位復出落空！　活動前4小時除名「照片全面被刪」…默默進場畫面曝光

楊冪撐爆白T「水滴胸型」全看光！　離婚5個月「破尺度中空」現身機場

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

阿拉丁, 娜歐蜜史考特, Naomi Scott

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 必看！這7部片都得過金棕櫚獎　網激推「看完它」全哭紅眼走出戲院
  2. 同行暗諷「主持只有3套路」釣出本尊　小S高EQ回答電爆她！
  3. 劉以豪變渣男「撲倒郭雪芙上手銬」！《我們不能是朋友》5看點爆討論
  4. 【X戰警20年】12部電影時間軸！《黑鳳凰》倒數5天「多虧死侍」看2部就能懂
  5. 繼《天黑》又有新歌了！　陳零九「超狂創作」2天破10萬
  6. 郭彥均巴鈺「不夠紅」超懊惱　鏡頭喊話：對不起孩子
  7. 《阿拉丁》茉莉公主就是「粉紅戰士」！18歲登迪士尼舊片被挖出
  8. 江國賓二度《飢餓》話超多　被虧「搶主持棒」：糗爆！
  9. 狼人殺錄到一半…愷樂突起身喊卡！　「他直接離開座位」全場尷尬笑
  10. 女友愛露球出門講不聽！　吃醋男靈機一動「帶到文具店約會」…神結局笑翻300萬人

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366