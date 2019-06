《阿拉丁》茉莉公主就是「粉紅戰士」！18歲登迪士尼舊片被挖出

文/Daniel C.

迪士尼最新真人版電影《阿拉丁》(Aladdin)至今已經上映一個星期,全球票房皆開出紅盤,口碑更是由黑翻紅,一掃上映前的種種猜疑與負評。電影本身除了還原度高又逼真之外,音樂的魔力瞬間將觀眾拉進回憶的旋渦裡,但最具話題性的人物不是男主角,也不是帥到不行的反派賈方,更不是歌曲本身,而是飾演茉莉公主的女演員娜歐蜜史考特(Naomi Scott)!

