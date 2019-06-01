《阿拉丁》茉莉公主就是「粉紅戰士」！18歲登迪士尼舊片被挖出

文／Daniel C.

迪士尼最新真人版電影《阿拉丁》（Aladdin）至今已經上映一個星期，全球票房皆開出紅盤，口碑更是由黑翻紅，一掃上映前的種種猜疑與負評。電影本身除了還原度高又逼真之外，音樂的魔力瞬間將觀眾拉進回憶的旋渦裡，但最具話題性的人物不是男主角，也不是帥到不行的反派賈方，更不是歌曲本身，而是飾演茉莉公主的女演員娜歐蜜史考特（Naomi Scott）！

Experience the magic in a whole new way.



Disney’s #Aladdin is now playing in theaters. Get tickets: https://t.co/ltKfjPbMyJ pic.twitter.com/5G6Si9emcO — Disney’s Aladdin (@disneyaladdin) May 27, 2019

娜歐蜜在電影中展現出來的剛強堅毅、正義又不失優雅的性格，讓她很快就獲得觀眾喜愛，尤其那深邃的雙眸、小麥色的健康肌膚和令人陶醉的爆發嗓音，簡直是最完美的公主人選。許多人都驚訝於娜歐蜜的演唱技巧與好歌喉，但可能大家不知道，她可是自己發行過單曲、EP，也被迪士尼相中演出原創音樂電影等等，一步步累積經驗，才能有今天的傲人成績。

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由於娜歐蜜的爸媽都是牧師，她從小就在教會的青年樂團演出，之後受到英國R&B女子團體Etheral欽點，團員凱勒布萊恩（Kéllé Bryan）發掘她，並將她簽下，於2014年推出首張迷你專輯《Invisible Division》。雖然發行的單曲EP並未受到太多關注，但已經培養娜歐蜜學習專業的歌唱訓練，讓她在日後得以用上這些秘密武器。

2011年，當年才18歲的娜歐蜜參與了迪士尼原創音樂電影《Lemonade Mouth》的演出，也在原聲帶獻唱多首歌曲，而這首〈She's So Gone〉著實令人印象深刻，唱著屬於青少女的搖滾歌曲，在餐廳桌子跳上跳下，稚嫩但有種初生之犢不畏虎的風範。當年的娜歐蜜早已展現驚人的好歌聲，只可惜電影未能像《歌舞青春》（High School Musical）那般轟動，但娜歐蜜也從未放棄過。

2015年時，娜歐蜜獲得出演《金剛戰士》（Power Rangers）的粉紅戰士一角，為其知名度更上一層樓，也在2017年上映後為她拿下第一座「青少年票選獎」的提名；更在日後被好萊塢相中，擔綱《阿拉丁》的女主角茉莉公主，相信許多樂迷、影迷看完後，都對茉莉公主的原創獨唱曲有著深刻的印象，〈Speechless〉完整將一位公主內心的澎湃與激情完美詮釋，聽完保證給你滿滿的自信能量！

而在茉莉公主一炮而紅後，娜歐蜜也與「暮光女」克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）共同參與今年11月即將上映的重啟版《霹靂嬌娃》（Charlie's Angels），勢必又會造成新一波火熱話題，也令人萬分期待，這幾位新時代女性如何聯手打造集美貌和智慧於一身的經典特務們。

不過，這麼有才華又美麗動人的她，在現實生活中可是已經有一位阿拉丁相伴了。在2014年，娜歐蜜與英國足球員佐敦史賓斯（Jordan Spence）已經公證結婚，兩人感情生活如膠似漆，幾乎時不時就在Instagram上放閃、甜蜜互動，在《阿拉丁》首映會時也聯袂出席，娜歐蜜更曾在社群網站上表示：「我的BFF，你真的性感又聰明，聞起來也很香......你是集所有於一身的，我夢想中的老公！」