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經紀人IG洩漏《窮遊》拍攝點！野生「圭賢」在高雄這裡現身

記者吳孟庭／綜合報導

南韓男團Super Junior成員圭賢，今午隨著韓國綜藝節目《窮遊豪華團》造訪高雄，雖然不少粉絲在網路呼籲不要跟車、不要透露行程，但卻被主持人經紀人破功，他直接在IG打卡，甚至裡面有節目成員入鏡，還大讚高雄美景！另外節目造訪許多高雄知名地點，讓在地人大讚超懂玩！

▲經紀人洩韓綜台灣拍攝點！野生「圭賢」在高雄這裡出沒。（圖／翻攝自IG／gparkmanager）

▲朴明洙經紀人洩漏韓綜台灣拍攝點。（圖／翻攝自IG／gparkmanager）

南韓綜藝主持人朴明洙的經紀人，也隨著節目來台，他的公開Instagram帳號上傳幾張節目錄影花絮，一看就知道是高雄駁二藝術特區，畫面中看到5人站在壁畫前面錄影，該經紀人寫下，「窮遊豪華團，空氣又好，什麼都好！除了很熱跟很濕，想要好好烘乾一下。」

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▲經紀人洩韓綜台灣拍攝點！野生「圭賢」在高雄這裡出沒。（圖／翻攝自IG／gparkmanager）

▲經紀人在IG直接打卡。（圖／翻攝自IG／gparkmanager）

不只經紀人自己透露藝人行蹤，也有不少粉絲今天也跟隨著節目組在高雄走透透，有人拍到他們去喝珍奶，也有出現在高雄捷運站、搭乘高雄捷運，還有圭賢背後都是汗，汗水滲透衣服的背影。

另外知名連鎖店光南大批發的臉書，也上傳一小段影片，拍到圭賢等人手持小型攝影機，在店門外錄影，但澄清是等拍完節目都離開之後才上傳影片，可以看到他們來台拍攝第一天，就吸引不少粉絲、路人圍觀。

▼知名連鎖店捕獲野生圭賢等人。（影片來源：Facebook 光南大批發-連鎖店）

今天逛光南文橫店的朋友 也有看到這兩位超級貴賓嘛？

光南大批發-連鎖店發佈於 2019年5月31日 星期五

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關鍵字

窮遊豪華團, 圭賢, 朴明洙, 光熙, 日韓風

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